Salvatge Cor crea un Verkami para editar Cruïlla en vinilo

La formación balear Salvatge Cor crea un Verkami para editar en vinilo su recién estrenado Cruïlla (Magic in the Air Records, 2022); el último disco de los mallorquines quiere vestirse de látex para su concierto-presentación en Barcelona.

Y no es que Cruïlla no se haya ido de vacaciones, para nada. Lleva 4 meses viajando y presentándose en diversos lugares, casi todos con playa. Sabe elegir, no lo podemos negar. En primer lugar, el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú pudo disfrutar de las letras del último trabajo de Salvatge Cor. El Mobo Fest de Lloret de Vistalegre (Mallorca) descubrió la fusión musical de Cruïlla, el Mallorca Live Pro tuvo el honor de resarcirse de sus paisanos baleares, igual que el Graham Pearce de Menorca. La Lluna en vers de Mallorca Literària y el ciclo Jazz Cava d’istiu en Vic también son testigos del talento de los mallorquines Salvatge Cor.

Pero toca vestirse de látex para presentarse oficialmente en la ciudad condal. La fecha elegida no os hará pasar calor, el 14 de Octubre en la sala Laut de Barcelona en compañía de sus colegas de disco. Un plantel importante para una noche ansiada. No deberías perdértelo, y no por los 10 euretes por la anticipada, sino porque actuará Ven’nus, Plan-et, Guineu, Júlia Colom y MTINES.

El Verkami

El Verkami (plataforma de micromecenazgo para campañas de crowdfunding) lo han lanzado para poder fabricar una edición especial en vinilo de su último LP, Cruïlla; también para la fabricación de una edición especial de camisetas.

En cualquier caso, las jugosas recompensas si obtienes alguno de sus packs como mecenas del grupo son más que apetecibles. en ellos encontrarás arte con diseños de Queralt Guinalt, de Kerrature, fotos de Marta Mas, las letras de las canciones del disco, camisetas artesanales confeccionadas por Aina Crespí a través de PEÇA, … Y un largo etcétera que contiene reliquias en forma de canciones, antiguas y nuevas, de la formación balear Salvatge Cor.