Sam Fender convierte su triunfo en solidaridad: el Mercury Prize se transforma en apoyo a las salas de conciertos

Sam Fender ha vuelto a demostrar que su compromiso con la música va mucho más allá de los grandes escenarios. Tras ganar el prestigioso Mercury Prize 2025 gracias a su tercer álbum, People Watching, el artista de North Shields decidió donar las 25.000 libras del premio a la Music Venue Trust (MVT), organización que lucha por la supervivencia de las salas de conciertos independientes en el Reino Unido. Con este gesto, el músico subraya la importancia de esos espacios que fueron clave en sus primeros pasos y que hoy atraviesan una crisis marcada por el aumento de costes y la fragilidad del circuito en vivo.

En su declaración, Fender recordó que sin aquellos pequeños locales del noreste inglés nunca habría llegado a donde está. “Estos lugares son legendarios, pero están sufriendo”, señaló, en un mensaje que conecta directamente con la realidad de cientos de espacios que han visto cómo la última década ha reducido drásticamente su capacidad de supervivencia. La donación se suma a otras iniciativas del artista: en su gira de 2024, destinó £1 por cada entrada vendida a la MVT, recaudando más de 100.000 libras para el fondo Liveline, que ayudó a 38 salas en Inglaterra, Escocia y Gales.

El movimiento de Fender se enmarca en una tendencia creciente: artistas como Coldplay, Enter Shikari o Pulp han adoptado el llamado “£1 LIVE ticket levy”, un recargo simbólico en las entradas de grandes conciertos destinado a sostener el circuito independiente. Incluso el histórico Royal Albert Hall se ha sumado a la iniciativa, mostrando que la industria empieza a reconocer la necesidad de proteger la base sobre la que se construye su futuro. Como apuntaba recientemente Rolling Stone, la salud de las salas pequeñas es vital para que nuevas generaciones de músicos encuentren un espacio donde crecer y conectar con su público.

El gesto de Sam Fender no es solo un acto de generosidad: es también una declaración política y cultural. En un momento en que el gobierno británico debate medidas de apoyo al sector, el artista se posiciona como una voz influyente que reclama atención para los espacios donde se fragua la identidad musical del país. Y lo hace desde la cima, con un Mercury Prize bajo el brazo y un mensaje claro: sin salas pequeñas, no hay futuro para la música en vivo.

De North Shields al estrellato: la carrera de Sam Fender y su discografía

La trayectoria de Sam Fender es la historia de un músico que convirtió la crudeza de su entorno en himnos generacionales. Nacido en 1994 en North Shields, al noreste de Inglaterra, comenzó tocando en pubs locales antes de captar la atención de la crítica con su primer EP, Dead Boys (2018), un trabajo que abordaba temas de salud mental y masculinidad tóxica con una honestidad poco común. Ese mismo año fue incluido en la lista de la BBC Sound of 2018, un reconocimiento que marcó el inicio de su ascenso.

Su debut en largo, Hypersonic Missiles (2019), consolidó su reputación como uno de los nuevos narradores más potentes del rock británico. Con influencias de Bruce Springsteen, el disco mezclaba guitarras expansivas con letras que exploraban la ansiedad política y social de su generación. En 2021 llegó Seventeen Going Under, un álbum profundamente autobiográfico que relataba su juventud en North Shields y que fue aclamado por medios como Pitchfork y The Line of Best Fit por su capacidad de convertir experiencias personales en relatos universales. El disco le otorgó el estatus de estrella capaz de llenar estadios, con himnos como Spit of You y Seventeen Going Under resonando entre miles de fans.

En 2025, Fender alcanzó un nuevo hito con People Watching, su tercer álbum y el que le valió el Mercury Prize. Este trabajo muestra una madurez artística que combina la energía de sus primeros discos con una mirada más introspectiva, consolidando su lugar como uno de los artistas más relevantes de la escena británica contemporánea. Su capacidad para conectar lo íntimo con lo colectivo, y para transformar vivencias personales en canciones que se convierten en himnos, lo sitúan en la línea de los grandes cronistas del rock. Hoy, con apenas tres álbumes, Sam Fender ya es considerado uno de los músicos que mejor representan el pulso de una generación.

