Sam Fender nos invita a observar la vida con su nuevo álbum «People Watching»

Sam Fender ha anunciado los detalles de su esperado tercer álbum People Watching, que verá la luz el 21 de febrero de 2025 bajo el sello Polydor. Este nuevo trabajo ha sido producido por Fender junto a sus compañeros de banda Dean Thompson y Joe Atkinson, el productor Markus Dravs y Adam Granduciel de The War on Drugs.

El álbum promete ofrecer historias coloridas y observaciones sobre personajes cotidianos que viven vidas extraordinarias. La portada del álbum ha sido fotografiada por la fallecida Tish Murtha, una reconocida fotógrafa documental que creció en South Shields y documentó comunidades marginadas y la vida de la clase trabajadora en Newcastle upon Tyne.

El primer sencillo del álbum, también titulado People Watching, se lanzará este viernes 15 de noviembre. Fender compartió un adelanto de la canción la semana pasada y agradeció a sus fans por su paciencia a través de una publicación en Instagram. La obra de arte del sencillo presenta una imagen tomada por Murtha en South Shields.

Este álbum marca un paso significativo en la carrera de Fender, quien ha decidido tomarse su tiempo para crear un trabajo que refleje su evolución como artista. En una entrevista, Fender mencionó que quería hacer el mejor álbum posible, prefiriendo que sea tardío y grandioso en lugar de temprano y mediocre.

Con People Watching, Sam Fender está listo para ofrecer una obra que no solo deleitará a sus seguidores, sino que también consolidará su posición como uno de los cantautores más destacados de su generación.

Tracklist de Sam Fender – People Watching

‘People Watching’ ‘Nostalgia’s Lie’ ‘Chin Up’ ‘Wild Long Lie’ ‘Arm’s Length’ ‘Crumbling Empire’ ‘Little Bit Closer’ ‘Rein Me In’ ‘TV Dinner’ ‘Something Heavy’ ‘Remember My Name’

Sam Fender: El ascenso meteórico de un talento británico

Sam Fender, nacido el 25 de abril de 1994 en North Shields, Inglaterra, ha emergido como una de las voces más distintivas del rock británico contemporáneo. Con una mezcla de heartland rock e indie rock, Fender ha capturado la atención del público y la crítica con su estilo único y letras profundas.

Fender comenzó su carrera musical lanzando sencillos de manera independiente, hasta que en 2018 firmó con Polydor Records. Ese mismo año, lanzó su primer EP Dead Boys, que incluye la poderosa canción del mismo nombre, una reflexión sobre la crisis de suicidios masculinos. Este lanzamiento le permitió ganar el premio Critics’ Choice en los Brit Awards de 2019.

En septiembre de 2019, Fender lanzó su álbum debut Hypersonic Missiles, que rápidamente alcanzó el número uno en los UK Albums Chart. Este álbum incluye éxitos como Play God, Will We Talk? y The Borders. La crítica elogió su capacidad para abordar temas sociales y personales con una honestidad brutal.

Su segundo álbum, Seventeen Going Under, lanzado en octubre de 2021, consolidó aún más su estatus en la industria musical. La canción que da título al álbum se convirtió en su sencillo más exitoso hasta la fecha, alcanzando el número tres en el UK Singles Chart. Este álbum explora temas de crecimiento personal y las dificultades de la juventud.

Fender ha sido reconocido no solo por su talento musical, sino también por su capacidad para conectar con su audiencia a través de sus letras sinceras y emotivas. Ha realizado giras por Europa y ha sido telonero de leyendas como Bob Dylan y Neil Young. Su álbum en vivo Live from Finsbury Park, lanzado en diciembre de 2022, captura la energía de sus actuaciones en directo.

¡Descubre la increíble música de Sam Fender y sumérgete en su mundo sonoro en CrazyMinds! No te pierdas ninguna de nuestras novedades y síguenos en nuestro perfil oficial de WhatsApp para estar siempre al día.