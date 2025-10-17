Sam Fender se corona en casa con el Mercury Prize 2025 por su álbum “People Watching”

La noche del 16 de octubre de 2025 quedará grabada en la historia musical británica: Sam Fender se alzó con el prestigioso Mercury Prize por su álbum People Watching, en una ceremonia celebrada en el Utilita Arena de Newcastle, su ciudad natal. El evento, que por primera vez se trasladó al norte de Inglaterra gracias a una colaboración con el Ayuntamiento de Newcastle y la North East Combined Authority, reunió a los 12 nominados en una gala cargada de emoción y actuaciones en directo de artistas como Pulp, FKA Twigs y Wolf Alice.

El momento más conmovedor llegó cuando Fender, tras recibir el premio de manos de la presentadora y DJ Sian Eleri, interpretó nuevamente el tema People Watching, provocando una ovación de pie. En su discurso, rindió homenaje a Annie Orwin, figura clave en su vida y fuente de inspiración del álbum, fallecida en noviembre de 2024. “Fue como una madre para mí”, confesó el artista, que acompañó a Orwin en sus últimos días. El jurado destacó la cohesión, ambición y carácter del disco, que combina el rock de raíces con una mirada íntima y cinematográfica sobre la vida cotidiana y el valor de la comunidad.

La lista de nominados incluyó propuestas tan diversas como Euro-Country de CMAT, Romance de Fontaines D.C., Eusexua de FKA Twigs y The Clearing de Wolf Alice, reflejando la amplitud estilística del panorama musical británico actual.

De North Shields al estrellato: el ascenso firme de Sam Fender

Sam Fender nació en 1994 en North Shields, una localidad costera al noreste de Inglaterra que ha marcado profundamente su identidad artística. Desde sus primeros pasos en pubs locales hasta llenar estadios, su trayectoria ha sido meteórica pero cimentada en autenticidad. Tras firmar con Polydor, debutó en 2019 con Hypersonic Missiles, un álbum que mezclaba influencias de Bruce Springsteen con letras sobre la ansiedad, la masculinidad y la política británica. El disco fue aclamado por medios como The Line of Best Fit, que lo calificó como “una carta de presentación feroz y honesta”.

En 2021, Fender lanzó Seventeen Going Under, su segundo álbum, que lo consolidó como uno de los cronistas más certeros de la juventud británica contemporánea. El tema homónimo se convirtió en un himno generacional, y el disco fue nominado al Mercury Prize, aunque no ganó. Sin embargo, su impacto fue tal que Rolling Stone UK lo incluyó entre los mejores álbumes del año. Con People Watching, su tercer trabajo, Fender da un giro más introspectivo, abordando el duelo, la memoria y las relaciones humanas desde una perspectiva más madura y emocionalmente compleja. Su evolución sonora también se refleja en una producción más expansiva, con arreglos que recuerdan al rock de estadio pero sin perder la intimidad lírica que lo caracteriza.

Un narrador de lo cotidiano con voz de estadio

Lo que distingue a Sam Fender no es solo su capacidad vocal ni su habilidad para construir himnos, sino su compromiso con contar historias reales. En una era de sobreproducción y fórmulas prefabricadas, Fender se mantiene fiel a una narrativa que conecta con miles de oyentes que ven reflejadas sus propias vivencias en sus letras. Su música ha sido comparada con la de Springsteen, Jeff Buckley y The War on Drugs, pero su sello es inconfundible: guitarras potentes, letras punzantes y una entrega emocional que no escatima vulnerabilidad.

Además de sus discos, Fender ha demostrado ser un artista comprometido con su comunidad. Ha participado en campañas de salud mental y ha hablado abiertamente sobre sus propias batallas con la ansiedad, lo que ha reforzado su conexión con el público. Con el Mercury Prize en mano y una discografía que no deja de crecer en profundidad y resonancia, Sam Fender se confirma como una de las voces más relevantes del Reino Unido en esta década.

