Sam Herlihy, cantante de Hope of the States, ha decidido que su nuevo single no viva en Spotify ni en YouTube, sino dentro de un videojuego de aventuras conversacional. “Insignificance” es el primer adelanto de su álbum debut en solitario, Poltergeist, y por ahora solo puede escucharse jugando: hay que avanzar por una narración textual para llegar a la canción. La noticia llega apenas unos meses después de que Hope of the States cerraran su gira de reunión por Reino Unido, así que Herlihy no ha tardado en abrir un nuevo capítulo, esta vez completamente en solitario.

Un single que solo existe dentro de un videojuego

De momento, la única forma de escuchar “Insignificance” es a través de un “juego” de aventura de texto que envuelve la letra de la canción en un contexto narrativo propio, disponible en la página de itch.io de Herlihy. No hay vídeo, no hay embed de streaming: solo texto, decisiones y, al final del recorrido, la canción. El artista ha confirmado que habrá una versión digital convencional más adelante, pero de momento el formato es deliberadamente extraño, en sintonía con el resto de un proyecto que se define por su artesanía casera.

La propia página del juego adelanta además cómo llegará Poltergeist en formato físico: el disco se publicará en octubre a través de Spectral Operator y las tiendas Rough Trade, en una edición en vinilo blanco. Rough Trade contará además con una versión exclusiva en vinilo azul bebé, acompañada de un CD titulado “The Exorcist” con temas adicionales y versiones en directo grabadas en el concierto de 2025 en la iglesia St Pancras Old Church de Londres.

Ecos de Dylan y un guiño a Jim O’Rourke

Musicalmente, “Insignificance” arranca con una melodía instrumental que remite al primer Bob Dylan, antes de ir creciendo hasta desembocar en un estribillo final dominado por guitarras saturadas de fuzz. No es casualidad: Herlihy ha explicado que la canción nace de una relectura de los primeros discos de Dylan, con una referencia escondida a un disco de culto de Jim O’Rourke que comparte título con el single. Según contó el propio Herlihy: «Había visto la película de Dylan, la de Timothée Chalamet, y pensaba en lo geniales que eran esos primeros discos, que llevaba años sin escuchar. El primer verso es un guiño al disco de Jim O’Rourke “Insignificance”».

El propio Herlihy ha señalado que buena parte de las canciones de Poltergeist hablan, precisamente, de la música de otras bandas y de lo que esos artistas han significado para él. Sobre esa idea, compartió: «Dylan, Jason Pierce de Spiritualized y Kurt Cobain son iconoclastas. Sin ninguna religión que tenga sentido para mí, y en un mundo que infravalora la música, creo que hay que celebrar a quienes pueden romperte el corazón así».

De frontman de culto a artista en solitario

Herlihy anunció su carrera en solitario el año pasado, cuando presentó su primer single, “The Entire Span of Human Existence”, y ofreció un concierto de debut en Londres. Ya entonces avanzó que preparaba un álbum completo, autoproducido de principio a fin y grabado en el mismo casete que utilizó para registrar sus primeras canciones a los 13 años: composiciones que, en sus propias palabras, funcionaban como pequeños memoriales para amigos de toda la vida, entre infancias raras, accidentes desafortunados y golpes de suerte insólitos.

Ese proyecto en solitario avanza en paralelo a la segunda vida de Hope of the States, la banda que Herlihy lidera desde principios de los 2000. El grupo se reunió en 2024 y publicó “Long Waits In A & E”, su primer single desde 2006, al que siguieron “Footage/Steamtrain” y “Billboard Mountain”, además de una reedición de su álbum de debut, The Lost Riots (2004), con motivo del National Album Day de 2025. En octubre de ese mismo año, la banda cerró una gira de reunión por Reino Unido con un concierto en la Islington Assembly Hall de Londres: sus primeros shows juntos en casi veinte años. “Insignificance” llega, así, en pleno momento de máxima actividad para Herlihy, repartido entre el resurgir de su banda y esta nueva vida como solista.

Lo curioso es que ambos proyectos, pese a compartir frontman, suenan a cosas muy distintas. Donde Hope of the States apuesta por la épica de guitarras y la energía de directo que redescubrieron en su gira de reunión, el Herlihy solista se refugia en algo más íntimo y artesanal: casetes viejos, referencias a discos que le formaron como oyente y, ahora, un formato de videojuego que obliga a detenerse antes de llegar a la música. Dos maneras opuestas de entender la misma vocación, conviviendo en paralelo dentro de la misma persona.

▶ “Insignificance” — Sam Herlihy | 26 de agosto de 2026 | Spectral Operator

¿Os animáis a completar el videojuego para llegar hasta la canción, o preferís esperar a la versión digital? ¿Qué os parece la idea de esconder un single dentro de una aventura de texto?