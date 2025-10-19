Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, ha muerto a los 48 años

La escena del nu metal está de luto: Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció el 18 de octubre de 2025 a los 48 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de un emotivo comunicado en Instagram, donde lo describieron como “el alma en el sonido” y “una leyenda de leyendas”. Aunque no se ha revelado la causa oficial de su muerte, medios como NME recuerdan que Rivers había enfrentado una grave enfermedad hepática derivada del alcoholismo, que lo obligó a abandonar temporalmente la banda en 2015. Tras recibir un trasplante de hígado y superar el tratamiento, regresó en 2018 para continuar tocando con el grupo hasta su fallecimiento.

Fred Durst, John Otto, DJ Lethal y Wes Borland se unieron en el homenaje, destacando su talento natural, su presencia escénica y su papel esencial en el sonido de la banda. “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables”, escribieron. Su muerte deja un vacío profundo en una formación que marcó a toda una generación con su mezcla explosiva de rap, metal y actitud punk.

En septiembre de 2025, Limp Bizkit lanzó Making Love To Morgan Wallen, su primer sencillo en cuatro años, lo que parecía anunciar una nueva etapa creativa. Rivers participó activamente en esa grabación, demostrando que su bajo seguía siendo el latido de la banda. Su legado no solo vive en los discos, sino también en los fans que encontraron en su música una vía de escape, furia y celebración. Como escribió DJ Lethal: “Disfruten cada milisegundo de la vida. No está garantizada”.

Y aunque la pérdida de Rivers marca un antes y un después, la banda tiene intención de seguir adelante. Entre otras fechas, recordemos que Limp Bizkit encabezará el Resurrection Fest 2026 en Viveiro, Lugo, en lo que será su único concierto en España el próximo año. Tras más de una década sin actuar en el país, el regreso será histórico.

De Jacksonville al estrellato: el legado de Limp Bizkit y su bajista

Formada en 1994 en Jacksonville, Florida, Limp Bizkit irrumpió en la escena musical con una propuesta que rompía moldes: rap metal con riffs pesados, actitud callejera y letras provocadoras. Sam Rivers, junto a su primo John Otto y el vocalista Fred Durst, fue clave en la construcción de ese sonido abrasivo que definió a finales de los 90. Su primer álbum, Three Dollar Bill, Y’all$ (1997), ya mostraba su capacidad para combinar agresividad y groove, pero fue con Significant Other (1999) que la banda explotó comercialmente, vendiendo millones de copias y convirtiéndose en íconos del nu metal. El bajo de Rivers, técnico y contundente, era el pegamento entre los scratches de DJ Lethal y los riffs de Wes Borland.

En el año 2000, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water consolidó su estatus con himnos como Rollin’ (Air Raid Vehicle) y My Generation, que dominaron listas en Reino Unido y Estados Unidos. Rivers recibió el premio Gibson al Mejor Bajista ese mismo año, reconocimiento a su estilo preciso y enérgico. Aunque la banda tuvo que superar altibajos, incluyendo salidas temporales y críticas por su estilo, su influencia es innegable. En 2021, regresaron con Still Sucks, un álbum que mezclaba nostalgia y sarcasmo, y que reafirmaba que Limp Bizkit sigue siendo irreverente y vigente. Rivers, incluso en sus años más difíciles, nunca dejó de ser el latido rítmico de una banda que hizo del caos su bandera. Su muerte marca el fin de una era, pero su bajo seguirá resonando en cada escenario donde se grite “Keep rollin’, rollin’, rollin’”.

