Sam Ryder presenta «Heartland» y estrena el single «The Feeling Never Went Away»

El cantante británico Sam Ryder, conocido por su paso por Eurovisión 2022, ha anunciado su segundo álbum, Heartland, que llegará el 17 de octubre a través del sello independiente Artist Theory. Este nuevo trabajo, grabado en una cabaña en Nashville, marca un capítulo de introspección para Ryder, quien buscó reconectar con su esencia tras el éxito de su debut There’s Nothing But Space, Man! y su hit Space Man.

Heartland, con 13 canciones, mezcla influencias del soul, western clásico y bandas sonoras de Hollywood, definiendo un estilo que Ryder llama “Frontier Soul”. El álbum incluye los singles previos White Lies, OH OK y Armour, y cuenta con colaboraciones de productores como Mikky Ekko, Steve Mac y Mike Elizondo.

Junto al anuncio, Ryder lanzó The Feeling Never Went Away, un single con un bajo infeccioso y su característico falsete, que explora emociones persistentes y la aceptación como clave para sanar. “Se trata de sentimientos que no desaparecen, aunque no siempre los merezcan”, explicó Ryder. El álbum refleja su viaje personal tras enfrentar una crisis de confianza y su salida de Parlophone, buscando libertad creativa.

Ryder también celebrará este lanzamiento con su mayor concierto hasta la fecha en el Wembley Arena de Londres el 6 de noviembre, un lugar simbólico para él. Heartland ya está disponible para reserva. Tras su aclamado debut en Glastonbury 2025, Sam Ryder promete un disco vulnerable y auténtico que conectará con sus fans.

El viaje musical de Sam Ryder: de Eurovisión a Heartland

Sam Ryder irrumpió en la escena musical con una voz poderosa y un carisma que conquistó corazones en Eurovisión 2022, donde representó al Reino Unido con Space Man. Antes de la fama, este británico de Essex se ganaba la vida como cantante en bodas y bares, pero fue durante la pandemia cuando sus versiones en TikTok, elogiados por artistas como Sia y Alicia Keys, lo catapultaron al estrellato. Su estilo, que combina soul, pop y un toque de épica cinematográfica, refleja su amor por la música de los 70 y bandas sonoras. Tras firmar con Parlophone, lanzó su álbum debut There’s Nothing But Space, Man! en 2022, que alcanzó el número 1 en las listas británicas, impulsado por el éxito de Space Man, que quedó segundo en Eurovisión, rompiendo la racha de decepciones del Reino Unido.

En 2025, Ryder da un paso audaz con su segundo álbum, Heartland, lanzado bajo el sello independiente Artist Theory tras dejar Parlophone en busca de libertad creativa. Este disco, grabado en Nashville, incluye 13 canciones con singles como White Lies, OH OK, Armour y The Feeling Never Went Away, mostrando su evolución hacia un sonido “Frontier Soul”. Además de su música, Ryder ha brillado en escenarios como Glastonbury 2025 y planea un hito con un concierto en el Wembley Arena. Con una carrera marcada por la autenticidad y una conexión genuina con su audiencia, Sam Ryder se consolida como una de las voces más emocionantes del pop actual.

