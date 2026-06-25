Tres años después de Gloria, su disco más festivo y desbordante, Sam Smith regresan con una vuelta de tuerca radical: del exceso a la desnudez, de Londres a Nueva York, del desamor al amor plenamente correspondido. El artista británico anuncia hoy su quinto álbum de estudio, Hazel Eyes, para el 21 de agosto vía Capitol Records, y lo presenta con el single adelanto «My Guy», ya disponible con videoclip oficial.

«My Guy» llega como una declaración de intenciones perfecta: producción minimalista, la voz de Smith en primer plano absoluto y una letra que celebra sin rodeaos el amor que se tiene, no el que se perdió. La canción fue coescrita junto a Feist y Shahzad Ismaily en una tarde de verano en Nueva York. «Esta es una canción que siento que he estado esperando toda la vida para escribir y cantar. Escrita con hermosos amigos un día de verano en Nueva York, esta cayó del cielo. En este mundo a veces frío y distante, espero que puedas sentir el amor y la cercanía de esta grabación», ha dicho Smith.

Nueva York, el amor y un disco hecho a fuego lento

Hazel Eyes nació en la ciudad que Smith ahora llama hogar. Grabado en parte en los legendarios Electric Lady Studios de Manhattan, el álbum ha sido descrito como «una oda emotiva a la ciudad de Nueva York» y como «un cuento de hadas moderno de amor correspondido». Sus doce canciones exploran la vulnerabilidad emocional, la libertad artística y la autorreflexión desde un lugar que Smith no había habitado antes: el de quien ama y es amado.

El disco ha sido coproducido por Smith junto a Simon Aldred (colaborador habitual de Liam Gallagher y Avicii) y David Odlum (Glen Hansard, Josh Ritter), con las contribuciones de Feist, Ismaily y el arreglista de cuerdas Rob Moose (Bon Iver, The National). El resultado es una paleta que abarca el baroque pop, el folk británico, el outlaw country y el R&B de vanguardia, sin que ninguno de estos géneros se imponga al conjunto.

«Este álbum es un disco increíblemente especial para mí. Lo he estado escribiendo durante más de tres años con un pequeño grupo de queridos amigos. Es muy personal, y siento que me he profundizado como artista a través de su creación: siendo productor por primera vez, acompañando este disco desde el principio hasta el final y superándome en cada momento. Esta música es increíblemente romántica. He aprendido muchas lecciones de vida haciéndolo, y lo he documentado todo a través de la música», ha explicado Smith en el comunicado oficial.

Tracklist de Hazel Eyes

«Everlasting Love» «Hazel Eyes» «Moondance» (feat. Feist) «My Guy» «When He’s Gone» «Thief» «Love Is a Stillness» «Sugar Rush» «Oh Mother» (feat. The TwoCity Chorus) «Constant Companion» «Hold On» «To Be Free»

La residencia To Be Free y el camino hasta el disco

Hazel Eyes no llega de la nada. La campaña del álbum arrancó a finales de 2025 con la residencia To Be Free, una serie de actuaciones íntimas que comenzó con 24 noches en el Warsaw de Brooklyn antes de trasladarse al histórico Castro Theatre de San Francisco para ocho funciones más. Los conciertos mezclaban grandes éxitos con material inédito, y contaron con apariciones sorpresa de Hozier, Ed Sheeran, Brandi Carlile, Sienna Spiro y Kim Petras. Entre las canciones presentadas figuraban «My Guy», la sensual «Moondance» (con Feist) y la country «Constant Companion». Smith también interpretó «My Guy» en Later… With Jools Holland en el Reino Unido. Como colofón, este viernes 26 de junio actuarán en el Stonewall National Monument Visitor Center de Nueva York para inaugurar el Pride Weekend de la ciudad.

El álbum incluye además «To Be Free», el single que Smith lanzó en 2025 y que ya anticipaba este nuevo capítulo: más despojado, más directo, más honesto.

De In the Lonely Hour a Hazel Eyes: el arco completo

Sam Smith irrumpió en la escena musical internacional en 2012 gracias a «Latch», su colaboración con Disclosure. La gran explosión llegó un año después con «La La La» junto a Naughty Boy, número 1 en el Reino Unido. Su debut, In the Lonely Hour (2014), les valió cuatro premios Grammy (incluyendo Mejor Artista Nuevo y Grabación del Año por «Stay With Me») y vendió más de 12 millones de copias. Le siguieron The Thrill of It All (2017), número 1 en el Reino Unido y en el Billboard 200, y Love Goes (2020). Con Gloria (2023) dieron el salto hacia una celebración más abierta de su identidad, produciendo uno de sus mayores éxitos comerciales: «Unholy» junto a Kim Petras, que llegó al número 1 en el Billboard Hot 100.

Si In the Lonely Hour fue el álbum del desamor y Gloria el de la liberación, Hazel Eyes promete ser el del amor que llega para quedarse. Una evolución que, vista así, tiene toda la lógica del mundo.

▶ «Hazel Eyes» — Sam Smith | 21 de agosto de 2026 | Capitol Records

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