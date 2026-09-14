Samsung ha pedido a un juez que desestime por completo la demanda de 15 millones de dólares que Dua Lipa presentó en mayo por el uso no autorizado de su imagen en cajas de televisores. En un escrito presentado el jueves y consultado por Rolling Stone, los abogados de la compañía sostienen que la cantante no tiene motivos para demandar porque «no hay nada que sugiera que la demandante avala los televisores».

El argumento de fondo es más técnico que una simple negación: según Samsung, la fotografía no funciona como reclamo publicitario, sino que ilustra la interfaz en pantalla del televisor, mostrando las aplicaciones y el tipo de contenido disponible a través de Samsung TV Plus — en este caso, promocionando el canal Xite Hits. En la misma caja aparecen también otros logos, como los de MLB, Fox Sports o la serie policial The First 48. A eso suman un segundo argumento: Lipa no posee una marca registrada sobre su propio rostro, lo que, sostienen, debilita su reclamo.

La demanda original, que ya contamos en CrazyMinds cuando se presentó en mayo, acusa a Samsung de infracción de copyright, infracción de marca y violación de su derecho de publicidad, después de que la compañía usara una fotografía suya —tomada en el festival Austin City Limits de 2024— en cajas de televisores vendidas por todo Estados Unidos. Sus abogados reclaman los 15 millones más una parte no especificada de los beneficios, y alegan que Samsung respondió a los requerimientos previos de forma «displicente y desconsiderada».

La compañía ya había adelantado parte de esta defensa en mayo, cuando explicó que la imagen procedía de un «socio de contenido» que le dio «garantías explícitas» de que todos los derechos necesarios estaban en regla, y aseguró tener «un gran respeto» por Dua Lipa y por la propiedad intelectual de los artistas. Lo de esta semana convierte esa respuesta pública en una petición formal ante el tribunal.

El caso sigue en un juzgado federal de California, sin fecha de juicio fijada: ahora le toca al juez decidir si la demanda tiene fundamento suficiente para seguir adelante o si la desestima tal y como pide Samsung.

¿Cuela el argumento de que enseñar tu cara en una interfaz de menús no es lo mismo que ponerla a vender el aparato entero?

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