Samuel T Herring, cantante de Future Islands, debutará como actor para Apple TV

Además de su innegable talento como cantante, parece que Samuel T Herring, líder de Future Islands, también es un prometedor actor, y hará su debut en televisión para la serie de Apple TV The Changeling, aún sin fecha de estreno oficial.

Sobre la serie, sabemos que ha sido definida como «un cuento de hadas para adultos» y está basada en el libro del mismo nombre que escribió el autor Víctor LVvalle.

La serie contará con LaKeith Stanfield como protagonista, interpretando a un personaje llamado Apollo que acaba de ser padre y trabajar de librero, mientras que Herring será William Wheeler, uno de sus amigos.

Aún no sabemos cuándo podremos disfrutar de este debut como actor del líder de Future Islands, que mientras tanto siguen presentando en directo su último trabajo As Long As You Are.

Sobre Future Islands

Future Islands fue originalmente creado en 2003 por un grupo de estudiantes de la East Carolina University. Liderado por el cantante Samuel T. Herring, el grupo pasó varios años redefiniendo su propuesta y su formación, además de grabar varias maquetas y editar los discos Wave Like Home (2008) y On The Water (2011). En 2013 la banda fue contratada por 4AD y al año siguiente obtuvo un resonante éxito de crítica y público con Singles, un elegante álbum de synth-pop producido por Chris Coady. Su esperado sucesor, The Far Field, apareció en 2017. Entretanto, Herring se mantuvo ocupado colaborando con artistas como Clams Casino, Du Blonde y BadBadNotGood y desarrollando un proyecto de hip-hop bajo el nombre de Hemlock Ernst. En 2020, vuelven con As Long As You Are.

Fuente: Apple Music

Discografía de Future Islands

Wave Like Home (2008)

In Evening Air (2010)

On the Water (2011)

Singles (2014)

The Far Field (2017)

As Long as You Are (2020)

