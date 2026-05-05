San Isidro 2026 convierte Madrid en un gran festival urbano con conciertos de Fangoria, Triángulo de Amor Bizarro, La Bien Querida y mucho más

Madrid vuelve a demostrar que sabe celebrar la música como pocas ciudades. Las Fiestas de San Isidro 2026 llegan del 7 al 17 de mayo con una programación que convierte la capital en un auténtico festival urbano donde conviven tradición, electrónica, pop, rock, folclore y nuevas tendencias. Una edición que apuesta por artistas de primera línea como Fangoria, Triángulo de Amor Bizarro, La Bien Querida, Baiuca, Las Migas, Hens, Xavibo, Camellos, Rubén Pozo, Celtas Cortos o Miguel Ríos, repartidos en escenarios emblemáticos como la Plaza Mayor, Las Vistillas o la Pradera de San Isidro.

La Plaza Mayor será uno de los grandes focos musicales, con una programación que combina sensibilidad pop, electrónica de raíz y flamenco contemporáneo. Allí brillarán La Bien Querida, siempre capaz de convertir cada directo en un viaje emocional; Baiuca, que sigue expandiendo su universo de folclore gallego y electrónica; y Las Migas, que aportarán una de las actuaciones más esperadas del ciclo. Además, el 60º aniversario de LOS40 reunirá a figuras históricas como Miguel Ríos, Alejo Stivel, Sole Giménez, The Refrescos o Celtas Cortos, en un homenaje a varias generaciones de música española.

En los Jardines de Las Vistillas, el protagonismo será para la nueva escena. Allí se darán cita Hens, Camellos, Las Dianas y Triángulo de Amor Bizarro, que aportarán guitarras, actitud y una visión renovada del indie estatal. También actuará PABLITO TEDEKA, cuya canción “Pedazo de guapa (Chotis)” se ha convertido en la banda sonora del vídeo oficial de las fiestas. A todo ello se suma La hora del vermú, una propuesta que mezcla DJs con iconos castizos como Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos, reivindicando el Madrid más tradicional desde una mirada contemporánea.

La Pradera de San Isidro acogerá uno de los momentos más esperados: el concierto de Fangoria, que llegan en plena gira de su nuevo disco La verdad y la imaginación. El escenario se completa con los ritmos rumberos de Las Ketchup y Los Chunguitos, la nueva ola pop de Amore, el pop urbano de Xavibo y el rock de Vicente Calderón y Rubén Pozo, acompañado por Los Chicos de la Curva. Un cartel que demuestra la amplitud de estilos que conviven en estas fiestas, donde tradición y modernidad se encuentran sin complejos.

La edición también recupera citas imprescindibles como los Premios Rock Villa de Madrid, que celebran su 46ª edición impulsando a nuevas bandas como Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom, finalistas de este año. Una muestra más de que San Isidro no solo celebra la música, sino que también la proyecta hacia el futuro.

Con una programación que mezcla raíces, riesgo y diversidad, San Isidro 2026 vuelve a convertir Madrid en un punto de encuentro para artistas, escenas y públicos muy distintos, unidos por algo tan sencillo como celebrar la música al aire libre.

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