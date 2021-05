Santero y los Muchachos y su habitual “sold out”, esta vez en Manises

Dentro de la nueva normalidad, y sin poder bailar al son que más nos plazca, es una ardua tarea elegir un concierto que se asemeje a los de antes. Gracias a su apetecible rock reposado, su buen hacer y la alegría que nos transmiten, los valencianos Santero y los Muchachos se han ganado un habitual cartel de sold out colgado en sus espectáculos; esta vez dentro del III Manises Radio Fest.

Este concierto en Manises (4 de junio, a las 20.00h, en el Parc dels Filtres) se suma a una agenda repleta en esta primavera-verano del 2021 (o año zero). Antes que esta cita, Santero y los Muchachos volvieron a colgar su habitual sold out en la sala La Casa De La Mar en Alboraia en cada uno de los seis pases que ofrecieron, que no es baladí.

Rumores de nuevo disco, en redes sociales

Después de sus dos primeros elepés, Ventura (ACTÚA MUSIC, 2017) y Rioflorido (ACTÚA MUSIC, 2019); los padres del rock reposado nos desvelan, en sus redes sociales, que están cocinando un nuevo larga duración. Todavía no se sabe que nos están preparando, pero ya se nos hace la boca agua de pensar en la maravilla de ese repertorio que está por salir.

Para amenizar esa espera, el cuarteto valenciano nos deleitó el año pasado (2020) con su último single Tu Sombra Al Sol; una canción que, una vez más, determina el singular estilo de la banda y el buen gusto que les caracteriza, tanto en sus letras como en su música. También nos deleitaron, en plena cuarentena, con un esperanzador video donde colaboran sus fans, de la canción Para Siempre No Existe.

Aunque en su agenda solo se ve tinta, intuimos que debajo habrá papel, cabe destacar dos futuras citas en los que poder moverse (si nos dejan) al ritmo de sus pegadizas melodías; el primer encuentro de estos dos mencionados, se dará lugar en Sevilla el 3 de Julio dentro del cartel del Picnic Interestelar. La segunda es en la capital del país, Madrid, y en el que forman parte del ciclo de conciertos de las Noches del Botánico. Dos grandes plazas en las que harán disfrutar al público más exigente, sin ninguna duda.

Entradas para el Picnic Interestelar, aquí.

Entradas para Noches del Botánico, aquí.