Saoirse Ronan se convierte en Linda McCartney en el ambicioso universo cinematográfico de los Beatles

Saoirse Ronan, cuatro veces nominada al Óscar, ha sido confirmada como Linda McCartney en The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, el monumental proyecto dirigido por Sam Mendes que llegará a los cines en abril de 2028. Esta tetralogía biográfica contará la historia de cada miembro de The Beatles desde su propia perspectiva, en lo que promete ser una experiencia realmente única para los fans de la banda. Ronan compartirá pantalla con Paul Mescal, quien interpretará a Paul McCartney, además de Barry Keoghan como Ringo Starr, Joseph Quinn como George Harrison y Harris Dickinson como John Lennon.

El papel de Ronan se centrará en la película dedicada a Paul McCartney, donde encarnará a su esposa y colaboradora artística, Linda McCartney, figura clave en la vida del músico tras la disolución de los Beatles. Linda fue una fotógrafa reconocida en los años 60 por retratar a artistas como Jimi Hendrix, The Doors y The Rolling Stones, y se convirtió en la primera mujer en firmar una portada de Rolling Stone. Tras casarse con Paul en 1969, se unió a él en la banda Wings, donde tocaba el teclado y hacía coros. Juntos lanzaron el álbum Ram en 1971 y fueron nominados al Óscar por la canción Live and Let Die, tema principal de la película de James Bond del mismo nombre.

El proyecto cuenta con la autorización oficial de Apple Corps Ltd., lo que garantiza el uso legítimo de la música y las historias personales de los Beatles. Además, Paul Mescal ha confirmado que hará sus propias interpretaciones vocales en la película, tras haber pasado tiempo con el verdadero McCartney para preparar el papel. Por su parte, Barry Keoghan también se ha reunido con Ringo Starr, quien ha dado su visto bueno al guion tras solicitar ajustes para reflejar con mayor fidelidad su relación con Maureen Starkey, su primera esposa.

Linda McCartney: de fotógrafa rebelde a musa musical y activista incansable

Linda McCartney nació en Nueva York en 1941 y comenzó su carrera como fotógrafa en los años 60, capturando con sensibilidad y estilo a figuras icónicas del rock como Janis Joplin, Eric Clapton y The Rolling Stones. Su talento la llevó a ser la primera mujer en firmar una portada de Rolling Stone, un hito que marcó su entrada en la historia del periodismo musical. En 1967 conoció a Paul McCartney durante una sesión fotográfica en Londres, y dos años después se casaron. Linda no solo fue compañera sentimental, sino también colaboradora artística: juntos grabaron Ram en 1971, un disco que mezcla folk, pop y psicodelia, considerado hoy una joya del post-Beatles. Ese mismo año fundaron Wings, banda con la que cosecharon éxitos como Band on the Run, Jet y Let Me Roll It.

Además de su faceta musical, Linda fue una firme defensora del vegetarianismo y los derechos de los animales. En 1991 fundó Linda McCartney Foods, una línea de productos vegetarianos que aún se comercializa. Publicó dos libros de cocina, entre ellos Linda’s Kitchen, nominado al James Beard Award en 1996. Su activismo se reflejaba también en su arte: sus fotografías, expuestas en museos como el Victoria and Albert Museum, capturaban la intimidad y el espíritu libre de la contracultura. Linda falleció en 1998 a causa de un cáncer de mama, pero su legado artístico y ético sigue vivo en la memoria colectiva y en la obra de Paul McCartney, quien le dedicó canciones como Maybe I’m Amazed y Little Willow. Su papel en la próxima película promete reivindicar su figura como algo más que “la esposa de un Beatle”: una artista completa, pionera y profundamente influyente.

