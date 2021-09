Sara del Valle cierra el circulo con “Isaac´s Birds”

El pasado mes de junio Sara del Valle nos presentaba su primer disco de estudio ¨Isaac¨. Un disco en el que le rendía homenaje a su abuelo y en el que descubrimos a una artista capaz de moverse a la perfección en estilos como el gospel, el soul o el pop.

Sobre la canción

Han pasado los meses y a modo de complemento de aquel disco surge este Isaac´s Birds. Un EP de tres canciones donde la madrileña se rodea de colaboraciones tan ilustres como Tami Nsue (Sweet California) o ELE. ¨Isaac’s Birds¨ son tres canciones revisadas, imprescindibles, mágicas y emocionantes.

En Isaac’s Birds, Sara del Valle ha querido añadir todavía más valor emocional y sentido a sus creaciones, colaborando además con dos amigas y artistas nacionales que han formado parte de su vida y de su evolución musical. En To Be Loved, su voz y la de Tami Nsue juegan con las armonías en una preciosa versión con guitarra acústica, y en Take Me Back se apela más a la épica y a una mayor emoción en vivo gracias a la sensible voz de ELE y el alma que Sara imprime a la canción.

Además, se incluye una versión casi desnuda de Mist con personas que acompañaron a Sara Del Valle en su primer trabajo. El guitarra y su ingeniero de sonido cantan y tocan, convirtiendo esta versión en algo irrepetible. Hay en estas tres pistas mucho cariño, una emoción latente y en general mucho amor, las claves naturales que hacen de Sara del Valle una artista de la que cada día se habla más, de la que cada día se escucha más.