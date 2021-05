Sara del Valle cierra el círculo de “Isaac”

Hace un par de semanas os mostrábamos To Be Loved, el séptimo corte de lo que será el nuevo disco de la madrileña Sara del Valle. Un single cargado de buena onda de funk que daba unas ganas locas de bailar. Ahora la artista cierra el circulo presentando I Remember, un tema elegante, cargado de energía y de fuerza con el que la presentación single a single de Isaac se cierra.

Sara del Valle cierra el disco Isaac con I Remember. Este tema es ciertamente el diario de a bordo de la artista, ya que nos cuenta todo lo que ella recuerda durante las aventuras que le llevaron a escribir las canciones del disco, tan llenas de variaciones rítmicas y melodías cuanto menos complejas, y reflejando la locura tan caótica pero creativa que vivió en ese proceso. Sara del Valle nos transmite empoderamiento a través de sus reflexiones, llegando al último mensaje del disco:

“El pasado es eso, pasado. Ya no existe, solo tú decides si acordarte o no de él. Después de recordar mis vivencias de una manera objetiva, me quedo con muchas cosas que llevaré en el corazón toda la vida, pero otras he decidido no recordarlas y borrarlas de mi mente para siempre“, asegura.

La madrileña ha presentado la fecha oficial en la que mostrara ante el publico todas estas canciones, será el 20 de junio en la mítica sala El Sol donde Sara del Valle presentara Isaac por primera vez. Una noche muy especial en la que habrá muchas sorpresas y que ha tenido un cambio en sus horarios. Ahora se podrá disfrutar de un primer pase a las 19 horas y de un segundo pase a las 21:30. Las entradas para este concierto están disponibles en el siguiente enlace. Nada mejor que disfrutar de la llegada del verano que yendo de concierto.