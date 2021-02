Sarah Neufeld anuncia nuevo álbum “Detritus” y comparte su single “Stories”

La violinista y compositora Sarah Neufeld, integrante además de Arcade Fire, ha anunciado su tercer disco en solitario, Detritus, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de mayo a través de Paper Bag. Para este nuevo proyecto ha trabajado junto a Jeremy Gara y Pietro Amato, entre otros.

Fue en 2016 cuando pudimos disfrutar de otro de sus proyectos en solitario The Ridge, y anteriormente en 2015 de Never Were the Way She Was con Colin Stetson.

La canadiense y miembro de Arcade Fire ha compartido uno de los singles incluidos en el nuevo álbum: Stories. “Stories trata sobre las historias que nos hemos contado y que ya no podemos creer”, dijo la artista en un comunicado de prensa.

“Me inspiré tanto en una sensación de soledad interior como en una sensación de profunda intimidad”, comentaba Neufeld sobre el disco. “Dentro de ambos, un profundo cuestionamiento de la identidad y, en última instancia, un duelo por el antiguo sentido de uno mismo. Ubicado dentro de capas profundas de comodidad, familiaridad y consuelo, puedo repetirme una y otra vez, sin aprender nunca, sin mirar atrás. Simultáneamente volviéndose más sabio e ignorante a medida que pasan los años, la belleza y la gracia existen incluso aquí, en esta grieta”.

El tracklist de Detritus es el siguiente:

01 Stories

02 Unreflected

03 With Love and Blindness

04 The Top

05 Tumble Down the Undecided

06 Shed Your Dear Heart

07 Detritus

Ya podéis escuchar del primero de los singles del álbum, Stories: