Scott Devours toma el relevo en The Who tras la salida de Zak Starkey

La legendaria banda The Who ha anunciado un cambio significativo en su formación con el fichaje de Scott Devours como nuevo baterista, reemplazando a Zak Starkey, quien fue despedido definitivamente el 18 de mayo de 2025. Este movimiento, comunicado por Pete Townshend y Roger Daltrey a través de Instagram, marca el fin de una era para Starkey, que llevaba casi tres décadas con la banda, y abre un nuevo capítulo antes de su gira de despedida en Norteamérica.

Un despido controvertido

Starkey, hijo de Ringo Starr, fue despedido por primera vez en abril de 2025 tras una actuación en el Royal Albert Hall que generó críticas por parte de Daltrey, quien señaló problemas con el sonido y el estilo de batería de Starkey. Aunque fue reintegrado días después tras resolver “problemas de comunicación”, según The Guardian, el 18 de mayo Townshend confirmó su salida definitiva, citando la necesidad de un cambio antes de la gira The Song Is Over. Starkey respondió en Instagram, negando que renunciara voluntariamente: “Fui despedido y me pidieron mentir diciendo que dejé The Who para otros proyectos. Amo a la banda y nunca habría renunciado”.

La llegada de Scott Devours

Scott Devours, conocido por ser el baterista de la banda solista de Daltrey, asumirá el puesto para la gira de despedida, que comienza el 16 de agosto en Florida. En un emotivo mensaje en Facebook, Devours expresó sentir un “tsunami de emociones” por unirse a The Who, reconociendo el legado de Starkey y la dificultad de reemplazarlo. “Sé que muchos fans no me aceptarán, pero daré cada gota de mi sudor para honrar el legado de The Who y de Keith Moon”, escribió, según Louder. Su experiencia previa con la banda en 2013, cuando sustituyó a Starkey por una lesión, lo convierte en una elección natural.

Expectativas para la gira final

La gira The Song Is Over, que recorrerá 17 ciudades hasta finales de septiembre, será la última oportunidad de ver a The Who en Norteamérica. En redes sociales, los fans han señalado la responsabilidad de Devours, que enfrenta el desafío de llenar “zapatos enormes”, mientras otros critican la decisión de sus ya ex-compañeros. A pesar de la controversia, Devours promete darlo todo para cerrar con fuerza la trayectoria de la banda.

The Who: un legado de rebeldía y potencia sonora

The Who, formada en 1964 en Londres, es una de las bandas más influyentes del rock, conocida por su energía explosiva y letras que capturan la angustia juvenil. Con Pete Townshend y Roger Daltrey como únicos miembros originales vivos, la banda ha superado tragedias y cambios de formación para mantener su relevancia durante seis décadas.

Con 12 álbumes de estudio, The Who ha dejado un legado imborrable. My Generation (1965) definió el espíritu rebelde con su himno homónimo. Tommy (1969), una ópera rock pionera, y Who’s Next (1971), con Baba O’Riley y Won’t Get Fooled Again, son considerados clásicos. Quadrophenia (1973) exploró la subcultura mod, mientras que Endless Wire (2006) y Who (2019) mostraron su capacidad de adaptación. Singles como Pinball Wizard y I Can’t Explain siguen resonando en plataformas como Spotify.

Desde la muerte de Keith Moon en 1978 hasta la de John Entwistle en 2002, The Who ha enfrentado desafíos, incluyendo la salida de Zak Starkey en 2025 tras 29 años. Su impacto cultural, desde la ópera rock hasta himnos generacionales, los llevó a ser introducidos en el Salón de la Fama del Rock en 1990. Según Rolling Stone, su energía en vivo sigue siendo inigualable, incluso en su última gira.

Con Scott Devours como nuevo baterista, The Who se prepara para The Song Is Over, su gira de despedida. Su discografía, disponible en su sitio oficial y plataformas de streaming, invita a revivir un legado que combina furia, innovación y corazón.

