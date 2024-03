Scott Stapp lanza su enérgico misil «Higher Power»

«El álbum surgió como un reflejo directo de mi vida. Comencé a escribirlo cuando me sentí inspirado, cuando sentí que necesitaba desahogarme o necesitaba escapar y usar el proceso creativo como una forma de terapia. Sé que cuando camino bien, en mi vida espiritual y en mi fe suceden cosas buenas. Cuando me desvío de eso, suceden cosas malas. Tengo suerte de tener gente a mi alrededor que me apoya y me anima, y ​​que también están ahí para ayudarme a navegar, porque no tiene sentido intentar hacer esto solo»

SCOTT STAPP

Estamos ante un disco que desata energía y calidad, te guste o no el heavy metal. Es perfecto para levantarse de la cama y lanzarte como una bala allí donde tengas que ir. Para quien desconozca al responsable de este lanzamiento, estamos hablando de Scott Stapp, un cantante estadounidense, más conocido por ser el vocalista principal y letrista de las banda de rock Creed y Art of Anarchy.

Higher Power es una especie de confesionario, donde Scott Stapp libera sus miedos, sin tapujos, los errores cometidos, las depresiones sufridas y los anhelos perdidos. A su vez, es un canto a la fe y a la esperanza, porque el ser humano nace para evolucionar y superar sus traumas. La canción de apertura es ya de por sí un sincero y valiente recuerdo de aquel fatídico día en el Hotel Delon de Miami: «Cuarenta pies abajo cayendo de cabeza desde el borde».

El griego Yiannis Papadopoulus es quien acompaña a Scott y pone la guinda con sus solos de guitarra en todas las pistas. Dorothy Martin, de la banda de hard rock Dorothy, canta a dúo con Stapp la canción If These Walls Could Talk:«Me han visto levantar la botella y dejar la Biblia. Me han oído llorar más veces de las que puedo contar». El resto de temas son joyas.

Scott Stapp es responsable de cuatro álbumes: The Great Divide (2005), Proof of Life (2013), The Space Between the Shadows (2019) y Higher Power (2024). Por sus trabajos ha recibido varios elogios internacionales y muy buenas críticas, incluidas numerosas certificaciones de la RIAA. Al mismo tiempo, es muy conocido por su distintivo poder vocal. La revista Hit Parader lo ha posicionado como el 68 mejor vocalista de heavy metal. No cabe duda de que Scott Stapp funde positivamente todas las frecuencias.

Muchos de sus temas forman parte de bandas sonoras y de videojuegos. Su voz de barítono grave recuerda a la Eddie Vedder, de Pearl Jam. Sea como sea, Scott ha producido un disco de rock actual que garantiza un sonido flamante de altos quilates. Sus potentes letras se centran sobre el cristianismo. No suele hablar de ellas. Prefiere que sean las propias canciones quienes lo hagan por él…

«Los misterios de la vida se pueden desentrañar escuchando la propia voz interior. Para mí, eso significa apoyarme en mi fe y en Dios y escuchar su voz para guiarme a través de las luchas y la oscuridad. Para otros es hacerlo a través del arte, la naturaleza, la ciencia, la familia o una combinación de todos. Aprovechar un poder superior es un proceso individualizado que requiere una mente abierta y la voluntad de fluir con una fuerza que es mayor que el individuo»

2017 fue un año clave para Scott. Le fue diagnosticado Asperger, síndrome que le ayudó a entender muchas dudas que tenía sobre sus problemas personales, bien fueran por embriaguez, conducción temeraria y episodios de violencia doméstica, abusos con sustancias, dos divorcios y dos intentos de suicidio. El último en Miami (2006).

Tras pasar varios días y noches tomando drogas y sin dormir se lanzó desde un ático del Hotel Delon. Fortuitamente su caída fue interrumpida por una cornisa de cemento que le fracturó el cráneo, la pelvis y la nariz, salvándole la vida. Permaneció allí durante casi dos horas, sin poder moverse, resignándose a una muerte larga y dolorosa. Por casualidades de la vida, el rapero T.I. notó que goteaba sangre de una de las cornisas del hotel e intervino rápidamente para salvarlo. Scott Stapp renació aquel día.

Higher Power es, por tanto, un album terapéutico, catártico. Contiene 10 poderosos temas que rompen y desangran el alma e insuflan una gran dosis de liberación y cura. Scott Stapp ha sufrido muchos traumas, y ello se refleja en el disco, pero lo único que lo ha ayudado a superar estas tempestades ha sido su gran confianza en su fe. Esto es el hilo argumental de Higher Power:

«Sé lo que es tenerlo y perderlo todo. En esta ida y vuelta se debe caminar con total aprecio, gratitud y respeto, y simplemente tratar de cultivar y nutrir las relaciones. Porque nunca se sabe cuándo todo puede volver a desaparecer otra vez».

SCOTT STAPP