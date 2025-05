Scowl actuará en España de la mano de Primavera Tours

La banda estadounidense, Scowl, formada con origen en Santa Cruz (California), esta capitaneada por Kat Moss (voz), Malachi Greene y Mikey Bifolco (guitarras), Bailey Lupo (bajo) y Cole Gilbert (bateria) y se encuentran inmersos en su gira europea en estos momentos.

Scowl lanzó un primer LP en 2019, y se consagraron como banda de punk tras su actuación en el Coachella. También han girado con grupos como System Of A Down, Turnstile o Deftones.

Estarán presentado su último trabajo, Are We All Angels, actuarán el 17 de mayo en Stage Live (Bilbao), el 20 de mayo en la sala Mon (Madrid) y el 21 de mayo en La (2) de Apolo (Barcelona) con Modern Color como banda invitada.

