Scowl conquista con «B.A.B.E «y prepara su asalto a Europa con fechas en España

La banda de hardcore Scowl ha lanzado su nuevo y feroz single B.A.B.E, y ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa para 2025. La noticia llega justo después de que el grupo, originario de Santa Cruz, revelara detalles de su próximo álbum Are We All Angels.

El single B.A.B.E es descrito por la banda como “una explosión de emociones que surge tanto del agobio como de la emoción”. El tema, cuya sigla significa “Burned At Both Ends”, combina la agresividad cruda con ganchos infecciosos, una mezcla distintiva del estilo de Scowl. Según la banda, “su naturaleza contundente y los cambios rápidos de melodía a una rabia visceral recuerdan a una versión madura de Shot Down de nuestro EP Psychic Dance Routine”.

Además del lanzamiento del single, Scowl ha compartido imágenes detrás de cámaras de su vida en gira, disponible en su nuevo videoclip.

El tour europeo de 2025, que recorrerá países como España (17 de mayo en Stage Live de Bilbao, 20 de mayo en la Sala Mon de Madrid y 21 de mayo en La2 de Barcelona), servirá de apoyo a su nuevo álbum. Las entradas ya están a la venta, y el público podrá disfrutar de temas recientes como Special y Not Hell Not Heaven, producidos por Will Yip y mezclados por Rich Costey.

Kat Moss, vocalista de Scowl, y sus compañeros de banda están llevando su sonido característico a nuevas direcciones, con influencias que van más allá del rock duro. Moss mencionó que ahora, aunque no sean músicos expertos, tienen una mejor idea de lo que quieren hacer.

De Santa Cruz al mundo con B.A.B.E.: La evolución imparable de Scowl

Scowl surgió en 2019 en Santa Cruz, California, y rápidamente se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en la escena del hardcore punk. Formado por Kat Moss (vocalista), Malachi Greene (guitarrista), Bailey Lupo (bajista) y Cole Gilbert (batería), el grupo ha ganado notoriedad por su energía cruda y auténtica tanto en el escenario como en sus grabaciones.

El primer EP de la banda, Reality After Reality, lanzado en 2019, sentó las bases de su sonido característico con temas contundentes y letras que abordan el descontento juvenil. Este fue seguido por su primer álbum de larga duración, How Flowers Grow, en 2020. Este trabajo consolidó su reputación en la escena hardcore con canciones como Bloodhound y Dead to Me, que mostraban una mezcla de furia y vulnerabilidad.

En 2022, Scowl lanzó el EP Psychic Dance Routine, que expandió su paleta sonora al incorporar elementos de post-punk y shoegaze, con tracks como Shot Down. Este cambio de dirección mostró su versatilidad y disposición a experimentar, ganando aún más seguidores.

El reciente lanzamiento del single B.A.B.E y el anuncio de su gira europea en 2025, junto con la presentación de su álbum Are We All Angels, marcan un nuevo capítulo en la carrera de Scowl.

