Se anuncia un nuevo libro con letras, reflexiones y poemas inéditos de Jim Morrison

Dicen que los lagartos son capaces de amputar su cola con tal de sobrevivir y que algunas especies de lagartos tienen la costumbre de extraer constantemente su lengua fuera de la boca para oler y reconocer mejor el entorno. Jim Morrison, líder de The Doors y conocido como el Rey Lagarto, parece encajar en estas características, pues medio siglo después de su muerte (3 de julio de 1971), el Rey Lagarto sigue perdurando a pesar del trascurso del tiempo.

Curiosamente en 2013, un análisis paleontológico descubrió en Birmania los fósiles de uno de los más grandes lagartos jamás conocidos, y se le dio el nombre científico de Barbaturex Morrisoni en honor a Jim Morrison. Según dijo su descubridor, el paleontólogo Jason Head, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, “se trata de un lagarto grande, y él era el Rey Lagarto, por lo que sencillamente encaja con Jim Morrison”.

Pues bien, antes de cerrar los ojos, el Rey Lagarto dejó 160 libretas llamadas Plan for Book para que, a modo de fósiles, fueran descubiertas años más tarde. Las libretas contenían una numerosa colección de pensamientos, poemas, letras, notas, dibujos y reflexiones inéditas, que serán publicados el 8 de junio de 2011 por primera vez. El título del libro será The Collected Work Of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts And Lyrics.

El volumen abarcará casi 600 páginas y mostrará el numeroso material inédito del compositor norteamericano. Parte del mismo exhibe también unas 160 fotos e ilustraciones realizadas en la época. La propia la editora ejecutiva del libro Elizabeth Sullivan dijo sobre el mismo:

“Jim Morrison es una fuerza duradera e influyente en el mundo del entretenimiento, así como uno de los poetas más notables de su generación. ‘The Collected Works of Jim Morrison’ es una antología altamente recuperada de su prodigiosa producción creativa. Es una colección excepcional que estamos encantados de publicar en conjunto con la familia de Jim, Jennifer Gates, y el increíble apoyo de JAM, Inc., el gerente de la finca, que nos dieron acceso a los archivos Morrison”.

El libro incluye también un prólogo de Anne Morrison Chewning, la hermana de Morrison, una introducción de Tom Robbins, y notas del viejo amigo y cineasta de Morrison, Frank Lisciandro. Otras rarezas que se adjuntan en el libro es The Hitchhiker, un proyecto cinematográfico de Jim sobre un vagabundo asesino y que fue filmado como película experimental HWY. La cubierta del libro, diseñada por Michael Bierut y Jonny Sikov de Pentagram, muestra una bella foto de Morrison en blanco y negro.

Según ha podido adelantar la revista especializada Rolling Stone, algunos extractos del libro reflejan los pensamientos que pasaban por la mente de Morrison cuando en pleno 1970 estuvo batallando con el juicio de Miami Dinner Key Auditorium (marzo de 1969) donde fue encontrado culpable por blasfemia publica y exposición indecente. Un audiolibro acompañará la edición impresa del libro y contendrá una grabación completa de la última sesión poética del cantante de Melbourne, Florida.

The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics se publicará coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte del Rey Lagarto, llamado así por ser parte de un texto que escribió en su poema The celebration of the King Lizard (La celebración del rey lagarto), donde en uno de sus versos se identificaba así: “I´m the lizard King, I can do anything” (Soy el rey lagarto, puedo hacer lo que sea), es decir, tengo sangre fría y no temo a nada.

No cabe duda de que, debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, Jim Morrison está considerado por la crítica y seguidores de todo el mundo como uno de los artistas más representativos e influyentes de la historia del rock, en parte debido – al margen de su calidad musical – a las circunstancias dramáticas que envolvieron su vida y muerte. No hay que olvidar que fue uno de los iconos rebeldes más destacados dentro de la cultura popular, y representa a su vez esa grieta generacional que existió y sigue existiendo entre las diferentes capas de la sociedad. Todo ello, y el hecho de morir a lo 27 años, lo convirtieron en un símbolo y marco referencial de la contracultura juvenil.​

Al respecto cabe recordar que el famoso diario que escribió en París y que contiene un poema escrito a mano se subastó en 2020 y fue una de sus posesiones halladas en el hotel parisino donde falleció. Según sus biógrafos parece ser Jim se había trasladado a París para tomarse un descanso por sus agitadas actuaciones y así poder dedicarse a la escritura, pasión que consiguió de forma eterna. La misma revista Rolling Stone, le preguntó en 1969: “¿Te ves yendo más hacia la escritura?” A lo que Morrison respondió: “Esa es mi mayor esperanza. Ese siempre ha sido mi sueño”.