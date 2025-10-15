Se apaga una voz única: fallece D’Angelo a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer

Este 14 de octubre de 2025, el mundo de la música ha perdido a uno de sus talentos más singulares: D’Angelo, pionero del neo-soul, ha fallecido a los 51 años tras una prolongada batalla contra el cáncer de páncreas, según confirmó su familia en un comunicado recogido por Variety. La noticia, inicialmente difundida por TMZ, ha sacudido a la comunidad musical, que ha respondido con una oleada de homenajes y mensajes de cariño.

Productores, artistas y fans han inundado las redes sociales con tributos. DJ Premier, quien colaboró con él en Devil’s Pie, expresó: “Gonna miss you so much. Sleep peacefully D’. Love you KING”. Tyler, the Creator compartió una imagen en blanco y negro del artista, mientras que The Alchemist publicó un sencillo “Man. Rest in peace D’Angelo” acompañado de una paloma. Jill Scott, Doja Cat y Bryan-Michael Cox también se sumaron al homenaje, destacando el impacto emocional y artístico de su legado.

Nacido como Michael D’Angelo Archer en Richmond, Virginia, el artista mostró desde joven una inclinación por la música. Tras firmar con EMI en 1993, escribió U Will Know para el colectivo Black Men United, y en 1995 lanzó su debut Brown Sugar, que redefinió el soul contemporáneo. Su segundo álbum, Voodoo (2000), lo consolidó como figura clave del neo-soul, ganando dos premios Grammy y alcanzando el número uno en Billboard. Tras un largo silencio, volvió en 2014 con Black Messiah, un trabajo visceral y político que fue aclamado por la crítica.

Su muerte deja huérfano a un género que él ayudó a moldear, y a una generación que encontró en su música una forma de resistencia, sensualidad y espiritualidad. Le sobreviven sus tres hijos: Michael, Morocco e Imani. Su ex pareja, la cantante Angie Stone, falleció en marzo en un accidente de tráfico.

El alquimista del soul: la carrera de D’Angelo en tres actos

La trayectoria de D’Angelo es una de las más influyentes y enigmáticas del R&B moderno. Su debut Brown Sugar (1995) irrumpió con una mezcla de soul clásico, hip hop y funk que marcó el inicio del neo-soul junto a artistas como Erykah Badu y Maxwell. Con temas como Lady, Cruisin’ y la propia Brown Sugar, el álbum fue certificado platino y posicionó a D’Angelo como un renovador del género. Su estilo vocal íntimo, su dominio instrumental y su estética retro-futurista lo convirtieron en un referente inmediato.

Cinco años después, Voodoo (2000) elevó su propuesta a nuevas alturas. Grabado en los Electric Lady Studios y producido junto a Questlove, el disco es considerado una obra maestra por medios como Rolling Stone y The Line of Best Fit. Canciones como Untitled (How Does It Feel), Spanish Joint y The Root mostraron una profundidad emocional y musical que lo alejaba de las fórmulas comerciales. El videoclip de Untitled, con D’Angelo desnudo y vulnerable, se convirtió en un icono cultural. Sin embargo, la presión mediática y personal lo llevó a retirarse durante más de una década.

Su regreso con Black Messiah (2014) fue tan inesperado como poderoso. El álbum, lanzado en plena efervescencia del movimiento Black Lives Matter, abordó temas de justicia racial, espiritualidad y amor con una crudeza que resonó profundamente. Really Love, The Charade y Sugah Daddy son ejemplos de su madurez artística. Consequence lo describió como “una obra urgente y necesaria”. Aunque su discografía es breve, su impacto es inmenso: D’Angelo redefinió el soul para el siglo XXI, dejando una huella imborrable en la música contemporánea.

