Se avecina tormenta en “Unsmiling”, el nuevo sencillo animado de Aunty Social

La artista canadiense Daniela Gitto, en su proyecto como Aunty Social, lanza el single Unsmilingacompañado de un videoclip que presenta nubes borrascosas entre una pareja y que pertenece a su próximo EP, It Looks Friendly.

Segundo EP de Aunty Social

El segundo EP de Aunty Social, It Looks Friendly, será publicado el 24 de septiembre como continuación del primer corta duración de la artista con sede en Toronto. El EP debut de Aunty Social, The Day My Brain Broke (NETT Records, 2020), con sus cinco cortes de bedroom pop, tuvo un impacto favorable para la crítica, catalogando su primer trabajo como un sonido nuevo e irresistible para la música indie.

Sin embargo, Daniela está entusiasmada con su nuevo trabajo y no tiene reparos en decirlo. Gitto describe su segundo corto como “el proyecto más auténtico de Aunty Social, puedo decir felizmente que viene con mucha intención“. Un enigma que descubriremos el día del lanzamiento. Mientras tanto…

… se avecina tormenta en el clip de Unsmiling

El nuevo sencillo que nos trae Aunty Social, con su singular bedroom pop, viene repleto de sintes, sonidos lo-fi; de pronto aparece un Hammond degradado, que acompaña una letra desesperada por una relación de rutina, escondiendo un grito de libertad inmediata. Todo ello acompañado de forma visual por un video muy explícito, a la vez que desalentador. Una realidad que sufren algunas parejas, y una situación muy incómoda para el que tenga que vivirla.

La propia Daniela Gitto lo describe con las siguientes palabras: “Esta canción trata sobre una relación entre dos personas. La relación está alimentada por la pasión y muerta por la inestabilidad emocional. El conflicto entre el sentimiento intenso y sus formas impulsivas de expresarlo crea una adicción a la emoción y la imprevisibilidad. En el fondo, ambos quieren una oportunidad para conciliarse y tener estabilidad, pero es imposible porque su relación ya se construyó a partir de su inevitable destrucción“.

Podéis dar fe de ello, en el videoclip de Unsmiling, a continuación.