Se disuelve Suspect208, la banda formada por los descendientes de Guns N’ Roses y Metallica

Era noviembre cuando se anunciaba el nacimiento de la prometedora banda Suspect208. Prometedora porque todos los miembros de la formación eran hijos de estrellas del rock. Inicialmente el grupo estuvo compuesto por el vocalista Noah Weiland, hijo del difunto Scott Weiland de Stone Temple Pilots y el bajista Tye Trujillo, primogénito de Robert Trujillo de Metallica. La formación se completó con London Hudson a la batería, descendiente de Slash de Guns N’ Roses.

Suspect208 también estaba formada por Niko Tsangaris a la guitarra, este último sin ningún tipo de conexión sanguínea con alguna estrella del rock. Sin embargo, a principios de 2021 la banda expulsó a Weiland por uso de drogas. La vacante de vocalista fue ocupada por Cody Houston, de nuevo sin ninguna relación familiar con celebridades.

Esta semana, Tsangaris anunciaba en una entrevista para Wall of Sound la disolución de Suspect208. “Hemos decidido terminar con la banda porque Tye se fue y Cody se fue para ser padre. No queríamos seguir dividiendo a nuestros fans cogiendo a nueva gente“, comentaba el guitarrista. En el medio año que tuvo de carrera la formación publicó dos sencillos: NICOTINE y You Got It.

Asimismo, Tsangaris confirmaba la creación de una nueva banda, S8nt Elektric, de las cenizas de la anterior. En este nuevo proyecto también está involucrado Hudson. Ambos confesaban estar “muy entusiasmados” y adelantaban que la formación contendría, de nuevo, músicos de calidad. My Eyes es el primer sencillo que publican y prevén sacar otros tres antes de septiembre, uno al mes.