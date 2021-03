Se estrena el trailer de “Shoplifters Of The World”, película inspirada en The Smiths

Si bien no es la primera vez que el aclamado grupo de Manchester The Smiths es llevado a la pantalla grande, ninguno de los anteriores filmes se habían enfocado en los fans más que en los artistas que todos conocemos. Este es el caso de Shoplifters Of The World, una película producida por Joe Manganiello y escrita y dirigida por Sthepen Kijak.

Según el trailer, la película se ambienta en los años 80 en la ciudad de Denver, donde un devoto fan de la banda secuestra una estación de radio para emitir exclusivamente canciones de su banda favorita. El film está protagonizado por Helena Howard, Ellar Coltrane, Elena Kaupouris, Nick Krause y James Bloor. La película se estrenará el siguiente 26 de marzo

Disfruta del trailer aquí: