Se estrena un nuevo corto documental sobre Andrew Weatherall en el segundo aniversario de su muerte

Para recordarle en el segundo aniversario de su muerte, acaba de publicarse el nuevo cortometraje que cuenta la historia tras el mantra que siempre repetía Andrew Weatherall: Fail We May, Sail We Must (algo así como «podemos fallar, debemos navegar»).

A lo largo de 11 minutos, asistimos a la historia del encuentro de Weatherall con el pescador Gerard Sheehy en el condado rural de Cork. Mientras intercambian anécdotas y relatos del mar, el marino comparte algunas sabias palabras que terminan cambiando el camino de Weatherall, inspirando la famosa frase que finalmente se tatuó en los brazos.

La película ha sido dirigida por Trevor Whelan y Rua Meegan de Grizzly y producida por la agencia creativa de Dublín The Tenth Man, y su historia se produce entre Londres e Irlanda con la colaboración de algunas de las personas más cercanas al DJ y productor.

No te lo pierdas y descubre esta historia a continuación:

Sail We Must: A Sea Story of Andrew Weatherall & An Irish Fisherman

