Se publican las primeras fotos de la miniserie sobre los Sex Pistols

Fue a principios de enero cuando se FX Disney notificó el próximo lanzamiento de la miniserie televisiva Pistol, dirigida por el británico Danny Boyle (Trainspotting, 28 días después, Slumdog Millionaire y de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres). La serie de seis episodios narrará la historia de los Sex Pistols como el icono más expresivo y agitado del UK punk. El rodaje está ya en marcha.

Pistol es una narrativa basada en las memorias que escribió el guitarrista de la banda Steve Jones. Su libro Lonely Boy: Tales Of A Sex Pistol, escrito en 2018 es la base y plasmará la revolución que Sex Pistols causó durante sus 3 años de existencia.

Aunque todavía no se ha notificado una fecha fija para el estreno, probablemente la miniserie verá la luz en el 2022. La plataforma de Disney FX será la responsable de hacerlo. De momento, pocas cosas se saben, pero un par de fotografías se han filtrado que permiten descubrir los actores que representarán a las pistolas sexuales.

El guión de la serie ha sido escrito por Craig Pearce (El Gran Gatsby, Moulin Rouge, Strictly Ballroom y Romeo y Julieta) y Frank Cottrell Boyce (24 Hour Party People). FX describe la miniserie como “una nueva y fascinante perspectiva de una de las mayores historias del rock de todos los tiempos. En ella se podrán ver las andanzas de los Sex Pistols a través del oeste de Londres, hasta llegar a ‘King’s Road’ y al sex shop de Vivienne Westwood. Todo pasando por la polémica internacional que supuso la publicación de ‘Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos”.

En un reciente comunicado el propio director Danny Boyle comentó: “Imagina entrar en el mundo de ‘The Crown’ y ‘Downton Abbey’ y gritar tus canciones y tu furia en todo lo que representan. Este es el momento en que la sociedad y la cultura británica cambiaron para siempre. Es el punto de detonación de la cultura callejera … donde los jóvenes corrientes tenían el escenario y desahogaban su furia y su moda. Todo el mundo tenía que mirar y escuchar. Y todo el mundo les temía o les seguía. Eran los Sex Pistols”.

El elenco de actores para la serie estará compuesto por Toby Wallace (Babyteeth, Boys in the Trees, The Society) quien interpretará a Steve Jones (guitarra), Anson Boon (The Alienist, Blackbird) que dará vida al vocalista John Lydon (Johnny Rotten), Louis Partridge (Peter Pan, Enola Holmes, Medici: Masters of Florence) como Sid Vicious, Jacob Slater en el papel de Paul Cook (batería), y Fabien Frankel (The Serpent) tomando el relevo de Glen Matlock (bajo).

La serie contará al mismo tiempo con la presencia de Maisie Williams (Game of Thrones, The New Mutants) cuyo personaje interpretará a la icónica Jordan (Pamela Rooke), la modelo, actriz y directora que cooperó con la famosa diseñadora Vivienne Westwood para definir la estética punk de la época. Entre el reparto figurarán también Emma Appleton en la piel de Nancy Spungen, la novia de Syd Vicious, Sydney Chandler como Chrissie Hynde (vocalista de Pretenders) y el fundador del grupo y guitarrista original de los Pistols, Wally Nightingale. Thomas Brodie-Sangster, interpretará al manager de Sex Pistols, Malcolm McLaren.

No es la primera vez que los Sex Pistols son blanco de films y documentales diversos, merchandising y toda clase de referencias míticas. Entre los films cabe destacar Sid And Nancy (1986) que narra la tortuosa relación entre la pareja, así como y los documentales The Great Rock ‘n’ Roll Swindle y The Filth And The Fury, ambos bastantes polémicos por supuesto sesgo.

Fuera como fuera, no cabe duda de que siempre ha existido un fuerte sentimiento de culto en torno a una banda que tan solo publicó cuatro sencillos, un álbum y un par de giras antes de su completa desintegración. Sin embargo, a pesar de su corta duración, logró convertirse en una de las bandas más míticas de la historia de la música, sobre todo debido a la tremenda convulsión que generó dentro de la sociedad británica.

Rotura de moldes, descaro, rebelión, desafío, escándalos, letras con fuertes contenidos satíricos, apariciones públicas que a menudo acababan en caos … así eran los Sex Pistols. Sus célebres temas Good Save The Queen y Anarchy In The U.K son un claro reflejo de ello, dos marcadas arremetidas contra el conformismo social británico y su Corona. Cabe recordar como anécdota que Good Save The Queen fue prohibida por la BBC pero al alcanzar curiosamente el puesto número dos en las listas de singles, hizo historia porque la casilla apareció vacía a fin de evitar ofender a la monarquía.

Tras la turbulenta gira por los Estados Unidos en 1978, la banda anunció su disolución. Un año después, Syd Vicious moría a causa de una sobredosis de heroína (febrero de 1979). En 1996, John Lydon, Paul Cook, Steve Jones y Glen Matlock, se reunieron para realizar el Filthy Lucre Tour, una macro gira de 78 actuaciones que duró casi seis meses. De ella salió un álbum en directo titulado Filthy Lucre Live, que llegó a alcanzar la posición 26 de las listas británicas. El 24 de febrero de 2006, la compulsiva banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque los miembros se negaron a asistir a la ceremonia por considerar el certamen como una “gran mancha de pis“.

Para terminar, os dejamos con la segunda foto que se ha publicado: