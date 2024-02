Seasick Steve anuncia nuevo álbum y comparte el primer sencillo Backbone Slip

El músico de blues Seasick Steve ha anunciado los detalles de su nuevo álbum A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees, que se lanzará el 7 de junio a través de SO Recordings. Junto con el anuncio, Steve ha compartido el primer sencillo del disco, Backbone Slip, una canción que invita a soltarse y bailar.

“Algunas personas simplemente no pueden relajarse, ¿sabes lo que quiero decir? ‘Como una estatua de madera’. Haz que tu columna vertebral se mueva un poco. Está todo en la canción, está todo en la canción. Le doy un 8 por su capacidad de baile”, ha dicho Steve sobre la canción.

Steve ha comentado también que el álbum se hizo por accidente, como sugiere el título, y que se trata de su trabajo favorito y del que más orgulloso se siente hasta la fecha. “No pasa una semana sin que agradezca a mis estrellas de la suerte por aquella noche en el Hootenanny que nos ha traído hasta este disco”, ha añadido, refiriéndose a su actuación en el programa de fin de año de Jools Holland en la BBC en 2006, que le valió elogios de la crítica y un gran resurgimiento de su carrera.