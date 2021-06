Secretly Canadian anuncia la siguiente entrega de las reediciones especiales por su 25º aniversario

Con motivo de su 25º aniversario, el sello Secretly Canadian ha anunciado la segunda entrega de su serie de ediciones SC25, que incluirá reediciones de HOPELESSNESS de ANOHNI, Dressed Up for the Letdown de Richard Swift, Where Shall You Take Me?, de Damien Jurado, y A Different Ship de Here We Go Magic.

Los cuatro álbumes estarán disponibles a partir del 3 de septiembre en una exclusiva edición limitada que incluirá vinilos de colores, ilustraciones y escritos conmemorativos, y varias sorpresas más.

Además, ya podemos escuchar las dos últimas entregas de su serie SC25 Singles, en este caso, con la versión de NNAMDÏ del Lonely Weekend de Kacey Musgraves y la versión de Beach Fossils del L.I.N.E. de Kelly Lee Owens.