Secretly Canadian celebra sus 25 años con una lista de lanzamientos y una campaña para recaudar fondos

El sello Secretly Canadian ha compartido una lista de lanzamientos por motivo de su 25° aniversario, además de anunciar que las ganancias de las ventas serán donadas a New Hope For Families, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas sin ohgar en Bloomington, Indiana, para la que intentarán recaudar 250,000 dólares.



Uno de los primeros materiales que han brindado para SC25 SINGLES es la versión realizada por Stella Donnelly If I Could Cry (It Would Feel Like This) (tema original de Jens Lekman), así como la versión que hizo Porridge Radio del tema Wet Road (original de Scout Niblet).

SC25 Singles contendrá 25 canciones, y el sello también lanzará 12 reediciones deluxe a lo largo del año. Además, contará con ensayos de los artistas y escritores sobre los álbumes.

Para quien no conozca la trayectoria de Secretly Canadian, es un sello de música independiente creado en 1996 por Ben Swanson, Chris Swanson, Jonathan Cargill y Eric Weddle.

Bandas como The War On Drugs, Don Lennon, Suuns e incluso Yoko Ono forman parte del sello.

Os dejamos con las dos primeras versiones de las que os hemos hablado a continuación: