Seefeel rompe su silencio discográfico con «Sol.Hz», su primer álbum en 15 años

El regreso de Seefeel ya es una realidad. La influyente banda británica de electrónica experimental publicará Sol.Hz el próximo 1 de mayo a través de Warp Records, poniendo fin a una espera de década y media y reactivando una trayectoria que ha marcado a varias generaciones de productores y oyentes. El anuncio llega acompañado del single “Ever No Way” y de un vídeo que vuelve a sumergirnos en ese universo hipnótico y textural tan característico del grupo. La noticia se enmarca en una gira europea que arrancará en abril y que pasará por ciudades como París, Bruselas, Berlín, Barcelona, Helsinki u Oslo, confirmando que la banda vuelve con energía renovada y ganas de reencontrarse con su público.

El nuevo trabajo llega tras los miniálbumes Everything Squared y Squared Roots publicados en 2024, que ya apuntaban a un renacer creativo. Sol.Hz se presenta como la continuación natural de aquel impulso, y también como heredero de un catálogo que en los últimos años ha sido objeto de una cuidada labor de recuperación. Buena prueba de ello es la reedición del box set Rupt and Flex (1994–96) en 2021, acompañada por el mixtape Rapture to Rupt ensamblado por KMRU, que ahora vuelve a aparecer como bonus CD exclusivo en Bleep para quienes adquieran el nuevo álbum.

El disco incluirá nueve cortes —entre ellos “Brazen Haze”, “Everydays”, “Humidity Switch” o “Scrambler”— que prometen seguir explorando esa frontera difusa entre el ambient, el post-rock y la electrónica abstracta que convirtió a Seefeel en una banda de culto desde los años noventa. Su capacidad para manipular texturas, jugar con el ruido y construir paisajes sonoros que parecen respirar por sí mismos sigue siendo uno de los grandes atractivos de su propuesta, y todo apunta a que Sol.Hz mantendrá esa línea sin renunciar a nuevas derivas.

La gira europea que acompañará el lanzamiento refuerza la sensación de que estamos ante un regreso en toda regla. Con paradas en salas como Babadoum (París), AB (Bruselas), Silent Green (Berlín), Micellie (Barcelona) o Kuudes Linja (Helsinki), el tour permitirá comprobar cómo su sonido evoluciona en directo tras tantos años de silencio discográfico. Para una banda cuyo impacto se ha medido tanto en estudio como en la experiencia inmersiva de sus conciertos, este retorno supone una oportunidad única para reencontrarse con su legado desde el presente.

Seefeel, pioneros de la electrónica textural y referentes de culto desde los noventa

Formados a comienzos de los años noventa, Seefeel se consolidaron rápidamente como una de las propuestas más singulares de la escena británica gracias a su fusión de ambient, shoegaze y electrónica experimental. Su debut Quique (1993) se convirtió en un disco de referencia por su enfoque innovador del sonido, mientras que trabajos posteriores como Succour (1995) o Ch-Vox (1996) profundizaron en una estética cada vez más abstracta y minimalista. Tras un largo parón, regresaron en 2011 con el álbum Seefeel, que marcó una nueva etapa antes de otro periodo de silencio creativo. Su influencia se extiende a artistas de la electrónica contemporánea, el post-rock y la experimentación sonora, y su discografía sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan entender la evolución de la música electrónica más allá de los géneros convencionales.

