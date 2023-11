Sen Morimoto lanza su tercer álbum «Diagnosis», una exploración musical y personal

El artista de Chicago Sen Morimoto ha lanzado su tercer álbum Diagnosis, un trabajo que marca un cambio tanto sónico como temático en su carrera. Diagnosis es un disco que abarca una amplia gama de géneros e influencias musicales, desde el pop alternativo al rock oscuro, pasando por el jazz, los paisajes sonoros orquestales y las canciones de autor. El álbum también refleja la exploración de Morimoto sobre su infancia, su identidad estadounidense, su nostalgia y el capitalismo tardío, temas que contrastan con sus anteriores trabajos más introspectivos, como su debut Cannonball! y su continuación auto titulada Sen Morimoto.

Diagnosis cuenta con 13 canciones que muestran la versatilidad y la creatividad de Morimoto, que ha colaborado con el sello City Slang y su propio Sooper Records para publicar este álbum. Algunas de las canciones destacadas son If The Answer Isn’t Love, una balada pop con un toque de soul, Diagnosis, una canción que mezcla el rap y el rock con una letra irónica sobre la industria musical, Pressure On The Pulse, un tema que combina el pop y el jazz con una melodía pegadiza, y Forsythia (レンギョウの旋律), una canción en japonés que cierra el álbum con una nota nostálgica y emotiva.

Los vídeos que acompañan a las canciones de Diagnosis también son una parte importante del proyecto, ya que forman una trilogía cómica que sigue la historia de un dependiente de una tienda que vende su alma por el éxito musical. Los vídeos, dirigidos por el propio Morimoto y el equipo de New Trash, son una crítica sarcástica a la industria de la música y al capitalismo, con referencias a películas como El fantasma del paraíso, Clerks y El cuervo, y un estilo visual que recuerda a los vídeos de Spike Jonze y Michel Gondry.

Sen Morimoto está presentando su nuevo álbum en una serie de conciertos en vivo en siete ciudades de Estados Unidos, incluyendo un espectáculo de lanzamiento en Thalia Hall en su ciudad natal, Chicago.

Si quieres escuchar el nuevo álbum de Sen Morimoto, Diagnosis, puedes hacerlo al final de la noticia. También puedes ver los vídeos de Diagnosis, If The Answer Isn’t Love y Pressure On The Pulse en YouTube. No te pierdas la oportunidad de descubrir a uno de los artistas más innovadores y originales del momento.