Sen Senra actuará en el Wizink Center y reinaugurará el Palau Olímpic de Badalona en enero de 2022

Las ocasiones especiales requieren de escenarios a la altura. Sen Senra ha protagonizado uno de los ascensos más fulgurantes de los últimos años en el firmamento del pop urbano nacional, así que para presentar las canciones del celebradísimo Corazón cromado (Sonido Muchacho, 2021), su confirmación definitiva, ha escogido el gran Wizink Center de Madrid y el remodelado Palau Olímpic de Badalona.

Al artista gallego no hay quien lo pille porque cuando tú llegas, él ya se ha ido. Pocos se podían imaginar que aquel chaval de Presqueiras (Pontevedra) que debutó hace cinco años con el efervescente pop sesentero de Permanent Vacation iba a estar colaborando en 2021 con C. Tangana y el reguetonero colombiano Feid. Puede que ni él mismo lo anticipara, pero en realidad cada paso que ha dado Christian Senra permite trazar el hilo entre el origen y el (por ahora) destino. Sus melodías ya estaban allí, y ha sido su inconformismo constante el que ha ido despojando sus instrumentaciones de capas y subiendo el tono de su voz hasta conseguir un sonido irreplicable. Sumémosle a eso un hábil cambio del inglés al castellano en las letras y ya tenemos los elementos necesarios para que Sensaciones (Sonido Muchacho, 2019) fuera el disco de urban intimista y sugerente que no sabíamos que necesitábamos. Los siete hits de Corazón cromado vienen a confirmar que, por mucho que la fórmula parezca sencilla, solo un advenimiento como el de Sen Senra podía resolver con éxito la ecuación.

Acogerá sus conciertos el Wizink Center de Madrid (13 de enero) y el Palau Olímpic de Badalona (14 de enero), histórico recinto por el que han pasado algunas de las grandes leyendas mundiales de la música a lo largo de sus 30 años de historia, que volverá a la actividad musical tras varios años de parón gracias a la iniciativa de Primavera Sound junto al Club Joventut Badalona. Con una equipación técnica completamente renovada y una capacidad total de 10.000 espectadores (adaptable a varios formatos de aforo en función de las necesidades), el espacio vuelve para suplir el vacío existente entre los recintos de aforo mediano y los grandes estadios, permitiendo así que toda una división de nuevas estrellas puedan visitar la ciudad con unas condiciones adecuadas a sus estatus.