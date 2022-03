Sergio Vega anuncia oficialmente su adiós de Deftones

El bajista de Deftones, Sergio Vega, ha anunciado que abandona oficialmente la banda, de la que formaba parte desde que reemplazó al anterior bajista Chi Cheng en 2009.

La noticia no ha pillado absolutamente por sorpresa a los fans de la banda, ya que existían rumores desde que la banda actualizó su foto en Spotify por una en la que Vega no aparecía.

En el comunicado por video que ha publicado en Instagram, Vega ha querido aclarar su adiós: «Para dar una breve historia sobre mí y mi amistad con Deftones. Nos conocimos en 1995. Reemplacé a Chi (descanse en paz) en 1999 y me pidieron que trabajara con la banda después de su tragedia en 2009. Debido al amor que tienen por Quicksand, me pidieron que aportara el mismo enfoque que un compositor y arreglista para ellos también”.

También me dijeron que, de manera similar a Frank (Delgado, teclista de Deftones), llegaría el momento en el que me convertiría en miembro oficial. He trabajado con la banda durante 12 años, y al comienzo de cada proceso de grabación de un disco, les preguntaba sobre cuándo me convertiría en un miembro oficial, pero al final el contrato se mejoraba en su lugar.

El COVID ha sido un punto de ruptura para mucha gente. Me comencé a cuestionar mi lugar en la banda y el futuro que quería para mi carrera. Realmente comencé a necesitar algo estable, porque en ese momento, mi contrato con ellos se había cancelado. Un día recibí una llamada de los muchachos sobre una situación interna de la banda, y me preguntaron si era sólido y que tendría que volar a Los Ángeles para ayudar a resolverlo. Inmediatamente.

Dije, ‘Claro’. Yo estaba totalmente comprometido, ya arreglaríamos mi situación más tarde. Pero no podía volver a mi anterior contrato. Nuestros respectivos managers tuvieron una conversación para discutir un nuevo contrato y me ofrecieron el mismo trato. En ese punto, tuve claro que no había oportunidad de crecimiento para mí. Así que rechacé la oferta. Y luego llamé a los muchachos de inmediato para ver dónde estaba la falta de comunicación y así resolverlo, pero no hubo respuesta.

Un par de días después, recibí un correo electrónico de su abogado que retiraba su oferta y me deseaba lo mejor. Así que dejé la banda a principios del año pasado, y desde entonces me he centrado en mi banda Quicksand, además de trabajar como productor y escritor para otros artistas y proyectos. Y menciono esto porque hubo algunas especulaciones acerca de que había vendido mi equipo y dejado la música por completo”.

En cuanto a los fans, les agradece su apoyo todos estos años. «“Aprecio a cada uno de ustedes. Todo mi cariño para los fans que se han convertido en amigos, las personas que han apoyado mis otros proyectos. Me dio tanta alegría ver las camisetas de Deftones en los conciertos de Quicksand que apreciaré esto para siempre. Por último, muchas gracias a los ‘Tones. Ojalá tuvieran la oportunidad de decírselo en persona».

