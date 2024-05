Serj Tankian estuvo a punto de ser sustituido como cantante de System of a Down

Serj Tankian, vocalista de la emblemática banda System Of A Down, reveló detalles sorprendentes sobre su relación con la agrupación y el casi cambio de guardia en el micrófono. En su reciente autobiografía, Down With the System: A Memoir (Of Sorts), Tankian confiesa su descontento con las giras y cómo en 2018 ofreció su renuncia para no frenar los sueños de sus compañeros.

La noticia, que ha sacudido a los seguidores de SOAD, se complementa con la revelación de que la banda realmente consideró la posibilidad de reemplazar a Tankian, llegando incluso a probar con nuevos cantantes. Sin embargo, la química única que Tankian aporta al grupo y su habilidad para “gritar y gruñir” resultaron insustituibles, manteniendo así la formación original intacta.

A pesar de los desafíos internos, System Of A Down ha reducido drásticamente el número de actuaciones en directo y giras, realizando solo un concierto en 2023 y manteniendo las expectativas bien altas para su próxima actuación junto a Deftones y The Mars Volta en agosto de este año. Además, la banda regresó en 2020 con el lanzamiento de los singles Protect The Land y Genocidal Humanoidz, marcando su primera música nueva en 15 años y apoyando esfuerzos humanitarios en Armenia.