Serj Tankian lanza “Elasticity” como tema estrella de su próximo EP

Serj Tankian, la voz loca del sistema de abajo, vuelve a la carga con Elasticity, título que abre la próxima entrega de un EP que se lanzará el 19 de marzo a través de la firma Alchemy Recordings. Esta extensed play dispondrá de cinco canciones: Elasticity, Your Mom, Rumi, How Many Times? y Electric Yerevan. Las cinco pistas estaban originalmente destinadas al nuevo álbum de System Of A Down, pero Tankian comentó que el desacuerdo de la banda para continuar con el proyecto le habían llevado a tomar esta decisión.

Elasticity es un tema que viene reforzado gráficamente con un video dirigido por Vlad Kaptur, donde Serj Tankian aparece impreso como tatuaje y cantando en el antebrazo de la protagonista, la actriz bielorrusa Sasha Bortich, conocida por sus papeles en Dukhless 2, Viking y I Am Losing Weight. La letra es muy directa y convincente: “Nunca pisaremos a los débiles y frágiles / Nunca cambiaremos la cabeza por la cola / Nunca beberemos la leche de su cubo / Nunca pronunciaremos la palabra “antes”…

Según fuentes directas al músico, Tankian estará presente en el documental Truth To Power, junto a Rick Rubin, Rage Against the Machine y otros.Y es que para entender a Serj Tankian hay que meterse de lleno en su persona y contexto. Estamos ante un personaje de lo más curioso e interesante que uno puede imaginar. Para él la música es una forma de dar a conocer sensibilidades artísticas y sociales. Multi-instrumentista, cantante, compositor, productor musical, pintor, poeta y activista político, es un libanés de ascendencia armenia que saltó a la palestra musical por ser el vocalista principal y compositor de la banda norteamericana, también de origen armenio, System of a Down, conocida por su apócrifo SOAD, y cuyo nombre está inspirado en un poema escrito por Daron Malakian, llamado Victims of a Down.

Tankian, casado con Angela Madatyan (estilista y diseñadora armenia) y padre de su hijo Rumi, es un febril defensor de los derechos humanos, de la justicia social, del ecologismo, y del reconocimiento de los genocidios, en especial el armenio. Asimismo, sus canciones, tanto en la banda como en solitario, expresan una fuerte lucha contra el terrorismo, la superpoblación y los sistemas penitenciarios, como el de EE.UU. Junto a Tom Morello (Rage Against the Machine) y los miembros de Audioslave, es cofundador de Axis of Justice, una organización sin fines lucrativos cuyo propósito es unificar músicos, fans y organizaciones políticas no gubernamentales, con el fin de mejorar las políticas internacionales contra el racismo. Él mismo, en cierta ocasiónm dijo: “Creo firmemente que las poblaciones indígenas tenían una muy buena comprensión intuitiva de por qué estamos aquí y ahora estamos tratando de ganar esa misma comprensión a través de la psicología y el intelecto en la civilización moderna”. El 12 de agosto de 2011 recibió la Medalla al Orden del Primer Ministro de Armenia por sus contribuciones al reconocimiento del Genocidio y su avance en la música.

Durante su carrera artística, Tankian ha lanzado cinco álbumes de estudio con System of a Down, y un álbum titulado Serart junto a Arto Tunçboyacıyan. Como solista ha publicado cinco álbumes de estudio, además de fundar la compañía discográfica Serjical Strike Records. Según la revista estadounidense Hit Parader, Serj figura en el puesto 26 en la lista de Los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos, y según la revista Loudwire en el puesto 4 del Top 30 de los mejores líderes del metal en el siglo 21.

No cabe duda de que la voz de Tankian es una de esas que hay que escuchar a todo volumen y en un equipo de alta fidelidad, descubriendo sus diversas variantes y matices que lo han llevado a los más altos reconocimientos. A pesar de que algunos frikis piensen que esa ‘la loca voz” ya no es la misma de Chop Suey, el armenio sigue marcando estilo y contundencia.