Serj Tankian lanza un nuevo capítulo musical con el anuncio de “Covers, Collaborations & Collages”

Serj Tankian, vocalista de System Of A Down, ha anunciado su nuevo proyecto en solitario, Covers, Collaborations & Collages, un álbum que llegará el 24 de octubre de 2025 a través de Serjical Strike Records/Create Music Group. Este trabajo, que reúne grabaciones de archivo inéditas, combina versiones de canciones, colaboraciones con artistas destacados y piezas originales con un enfoque ecléctico que refleja la versatilidad de Tankian.

El primer single, Electric Dreams, ya está disponible y marca el inicio de una estrategia de lanzamiento única: cada viernes, durante diez semanas, se estrenará una nueva canción acompañada de un video donde Tankian comparte las historias detrás de cada tema. Entre las colaboraciones destacan A Seed con el productor electrónico Deadmau5, Things Unspoken junto a la cantautora neozelandesa Bic Runga y Apocalyptical Dance con el compositor Lucas Vidal. El álbum también incluye versiones reimaginadas como I’m Counting on You de Chris de Burgh y When Death Arrives del armenio Ruben Hakhverdyan, mostrando la profundidad emocional de Tankian.

El arte visual del álbum, creado por D.S. Bradford, quien también aporta guitarra en Kneeling Away From the Sun, complementa la experiencia musical. Tankian describe este proyecto como una continuación de su EP Foundations (2024), uniendo grabaciones de hace décadas con un hilo conductor de tono e inspiración. Mientras tanto, System Of A Down se prepara para shows en estadios en Norteamérica, comenzando el 27 y 28 de agosto en el MetLife Stadium. Covers, Collaborations & Collages promete ser un viaje íntimo y diverso por la mente creativa de Tankian.

Serj Tankian: Un viaje musical entre el caos, la pasión y el activismo

Serj Tankian, conocido por ser la voz incendiaria de System Of A Down, ha forjado una carrera que combina intensidad musical, activismo social y exploración artística. Nacido en Beirut en 1967 y criado en Los Ángeles, Tankian emergió en los 90 como frontman de SOAD, una banda que revolucionó el metal alternativo con su mezcla de riffs pesados, ritmos armenios y letras políticamente cargadas. Desde su debut en 1998 con System Of A Down, el grupo lanzó cinco álbumes de estudio, incluyendo el icónico Toxicity (2001), que con temas como Chop Suey! y Aerials los catapultó a la fama mundial. Su estilo visceral y su crítica a temas como la guerra y la injusticia social tuvieron repercusión global, consolidándolos como una de las bandas más influyentes de su generación. Tras l pausa anunciada por SOAD en 2006, Tankian se lanzó como solista, debutando con Elect the Dead (2007), un álbum que mostró su versatilidad con melodías introspectivas y arreglos orquestales.

Como solista, Tankian ha explorado géneros que van desde el rock progresivo hasta la música electrónica y clásica. Discos como Imperfect Harmonies (2010) y Harakiri (2012) reflejan su inquietud creativa, mientras que proyectos como Jazz-Iz-Christ (2013) y Orca Symphony No. 1 (2013) muestran su amor por la experimentación. Además, ha compuesto bandas sonoras para películas y videojuegos, y colaborado con artistas como Deadmau5 y Bic Runga. Su activismo, centrado en la justicia social y el reconocimiento del genocidio armenio, impregna su obra. En 2024, lanzó el EP Foundations, y ahora, con Covers, Collaborations & Collages (2025), Tankian sigue demostrando que su creatividad no tiene límites, manteniendo su legado como un artista comprometido y multifacético.