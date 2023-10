Serj Tankian publicará sus memorias en 2023

El líder de System of a Down, Serj Tankian, ha anunciado que publicará sus memorias el próximo año. El libro se titula Down with the System y saldrá a la venta el 14 de mayo de 2024 por la editorial Hachette Books.

En sus redes sociales, Tankian ha compartido su entusiasmo por este proyecto, que ha definido como “una memoria filosófica accidentalmente incubada”. El cantante ha dicho que le ha encantado trabajar en este libro, ya que le ha dado la oportunidad de profundizar en su historia familiar, sus motivaciones desde joven y las lecciones que no sabía que había aprendido.

Según la web de la editorial, el libro de Tankian será “mucho más que un cuento de rock ‘n’ roll”. Se trata de “la historia de un inmigrante, el despertar de un activista y un viaje espiritual desde la oscuridad hacia la luz”. El libro ya se puede reservar por 30 dólares en formato tapa dura, y también habrá ediciones digitales y audiolibros.

Tankian es conocido por su compromiso político y social, especialmente con la causa armenia. Este año, en agosto, pidió a la banda estadounidense Imagine Dragons que cancelara su concierto en Bakú, Azerbaiyán, previsto para septiembre. Tankian denunció que el régimen dictatorial de Azerbaiyán estaba provocando una hambruna en Nagorno-Karabaj, una región disputada con Armenia. El vocalista de System of a Down calificó la situación de “genocidio” y criticó a Imagine Dragons por ignorar su petición privada.

System of a Down es una de las bandas más influyentes del metal alternativo, con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su último álbum fue Hypnotize, lanzado en 2005. En 2020, la banda sorprendió a sus fans con dos nuevas canciones: Protect the Land y Genocidal Humanoidz, dedicadas al conflicto de Nagorno-Karabaj.