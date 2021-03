“Serotonin”, avance del nuevo álbum de Girls in Red

Serotonin es el nombre del nuevo sencillo que nos brinda Marie Ulven y que pertenece al primer álbum de su proyecto Girls in Red. El álbum debut de la artista noruega se llamará If I Could Make It Go Quiet y saldrá a la venta el próximo 30 de Abril a través de Awal, el sello discográfico con sede en Londres.

El nuevo sencillo Serotonin, que puedes escuchar más abajo, está coproducido por el artista estadounidense Finneas y por el cantante y productor noruego Matías Tellez. En este nuevo trabajo, la artista noruega se atreve con un cambio de estilo en su música, incorporando el rap y aumentando el tempo respecto a sus anteriores trabajos. El año pasado lanzó dos EP´s, Chapter 1 y Chapter 2, además del sencillo navideño Two Queens In A King-sized Bed, el cual fue aclamado por la crítica por su atemporal y mágico videoclip.

Sin embargo, el éxito de Girls in Red parece no tener fin porque su nuevo sencillo tiene a todo el mundo ilusionado, dando parte de ello, en twitter, el artista americano Finneas, el cual declara en un post que “es una de las canciones más geniales que he escuchado” y afirma que “está encantado de formar parte de ella“.

Además del nuevo sencillo, Marie Ulven nos ha desvelado la relación de las canciones que formaran su álbum debut. Asimismo, la joven artista escupe lo que tiene en la cabeza y nos revela que la portada de Serotonin es una imagen aparecida en su mente.

“Tengo pensamientos intrusivos tales como cortarme las manos, saltar frente a un autobús, o sobre qué hago aquí”, declara Marie. Pero a la vez, la artista rádar de Spotify, se muestra optimista con su nuevo trabajo y nos traslada, feliz, que “tener mi música en los oídos de la gente es lo más genial de la historia”. La serotonina que le faltaba, la ha encontrado en Serotonin.

A continuación podéis escuchar el nuevo sencillo, y más abajo, la relación de canciones de su próximo álbum.

Tracklist de if i could make it go quiet:

01 Serotonin

02 Did You Come?

03 Body And Mind

04 hornylovesickmess

05 midnight love

06 You Stupid Bitch

07 Rue

08 Apartment 402

09 .

10 I’ll Call You Mine

11 it would feel like thi