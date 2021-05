Sexy Zebras reivindican el cariño y la unidad en su nuevo single “O todos o ninguno”

En tiempos en donde permanentemente se nos lleva a la confrontación, a elegir bando y a decidir a quién tiramos del barco, Sexy Zebras se cosen los unos a los otros y te cantan sin miramientos que, donde va uno, van todos.

Tras regresar hace tan solo unas semanas con Tonterías con el cuchillo entre los dientes y uno de los primeros grandes hits rockeros de lo que llevamos de curso, que los convirtió en portada de playlists y ocupó espacio en los medios iberoamericanos más importantes; el trío madrileño nos muestra la segunda carta de ese lugar llamado Calle Liberación, su álbum más frontal, honesto y reflexivo hasta la fecha, pero también en el que han compuesto grandísimas canciones que, además de imponentes, son importantes.

En O todos o ninguno, su segundo single, no solo vuelven a reivindicar el cariño, el amor y la unidad (en su caso como banda, pero también como familia), sino que, a la vez que mantienen el pulso ultramelódico que caracteriza a la banda, también se acercan a texturas que pueden recordar el pop 80s, la new wave y las producciones de bandas como The Cure, pero sin perder el músculo rockero.

Ellos mismos definen así la canción: “Esta canción habla de los que fuimos y de los que somos, de la individualidad de nuestro camino y de que sin los demás nada tendría sentido. Sabemos que donde vamos uno, vamos todos. En esta bandera las estrellas guardan lo que fue, y las manos sostienen lo que es. Nos acordamos de Samu. Donde vamos uno, vamos todos. Donde vamos uno, vamos todos. Donde vamos uno, vamos todos.”

Una nueva bandera que los Sexy Zebras plantan en el monolito cohesionado que son como banda; y una nueva carta sonora y conceptual que sigue abriendo pestañas de lo que será el álbum más importante de su carrera.