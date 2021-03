SHAED anuncian su disco debut y comparten nuevo single

SHAED anuncian su álbum debut, High Dive, el cual verá la luz el 14 de mayo a través de Photo Finish Records. El trío se ha asociado con la organización de salud mental Teen Line, quienes brindan apoyo, recursos y esperanza a los jóvenes a través de una línea de ayuda de consejeros adolescentes capacitados profesionalmente, y trabaja para normalizar la salud mental a través de programas de divulgación. SHAED donarán parte de los ingresos de las ventas del álbum a dicha organización.

SHAED, quienes llevan acumulados más de 2 billones escuchas en todo el mundo, han publicado también su nuevo single Part Time Psycho, que cuenta con la colaboración vocal del exitoso cantante y productor Two Feet y viene acompañado de un videoclip.

“De alguna manera, todos somos psicópatas a tiempo parcial. Es normal sentir ansiedad, presión, confusión y tristeza. Pero reprimir estos sentimientos puede ser peligroso. Está bien admitir cuando estás luchando. Está bien sentirse un poco psicópata. NO ESTÁS SOLO. Y nunca lo estarás. Esperamos que compartir esta canción sobre nuestras propias luchas ayude a normalizar los altibajos que todos experimentamos y provoque más conversaciones sobre la salud mental”, explican SHAED.

“SHAED me enviaron la canción y me encantó. La producción y la letra me llamaron la atención de inmediato. Ese mismo día, canté mi parte y se la envié de vuelta. Todos son súper talentosos y fue fácil trabajar con ellos”, cuenta Two Feet.

Part Time Psycho sigue a los ya publicados adelantos No Other Way y Once Upon A Time y descubre aún más el gran significado de High Dive para la banda.

SHAED & Two Feet – Part Time Psycho