SHAED dedica su último single “Osaka” a la cultura japonesa

El trío SHAED acaba de publicar su nuevo single Osaka, que viene acompañado de un precioso video creado por el artista visual Puks of Kmotion Designs. Inspirado en un viaje de 2019 donde la banda actuó ante de una de las mayores audiencias de su carrera en el Summer Sonic Japan, Osaka muestra a SHAED rindiendo homenaje a la increíble cultura y el paisaje mágico del que se enamoraron.

“Osaka está inspirada en nuestro viaje a Japón en 2019. Pasamos dos semanas gloriosas dando vueltas por la isla y tocando en festivales masivos en Tokio y Osaka. Nos enamoramos de la cultura, el paisaje, la comida y la gente, y lo pasamos de maravilla. Salimos de Japón con una confianza que nunca supimos que existía dentro de nosotros mismo. Osaka es una expresión de ese sentimiento”, cuenta el trío.

El álbum debut de SHAED, High Dive, saldrá el 14 de mayo a través de Photo Finish Records e incluirá temas recientemente lanzados como Part Time Psycho (feat. Two Feet), Once Upon A Time y No Other Way, adelantos que han recibido el apoyo de medios como MTV, ABC Radio o Billboard PRIDE.

High Dive fue producido por la banda con la producción adicional en varios temas del productor ganador del GRAMMY Ariel Rechtshaid (HAIM, Vampire Weekend, Charli XCX) y el productor Josh Fountain (BENEE). El álbum también cuenta con las cuerdas de FAME, la Orquesta Sinfónica de Macedonia, dirigida a través de Zoom por la banda y el compositor Jherek Bischoff (Angel Olsen, Brian Eno), con la masterización del ingeniero ganador del GRAMMY, Emily Lazar (Sia, David Bowie, Sleigh Bells).