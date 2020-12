Ya podemos escuchar Snow Day, el nuevo single de los londinenses Shame, que formará parte de su nuevo disco, Drunk Tank Pink, que se publicará el 15 de enero a través del sello Dead Oceans.

Tras Water in the Well y Alphabet, se trata del tercer adelanto que escuchamos de este trabajo, segundo de la discografía de la banda después de su debut Songs of Praise en 2018.

Os dejamos a continuación con el lyric video grabado por Starkie Reay con el que han acompañado el lanzamiento: