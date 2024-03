«Share My Heat» es el tercer y último sencillo de The Joy Formidable antes de lanzar su esperado álbum

Share My Heat es el tercer y último sencillo de The Joy Formidable después del álbum de 2022 Into The Blue. Esta tercera entrega contrasta con sus dos anteriores sencillos Cut my Face (primer sencillo) y The Hat (segundo sencillo). Con Share my Heat se completa pues la trilogía. Se trata de un tema que tiene más de 15 minutos de duración. Este largo timming se desarrolla a base de varios cambios musicales y giros. La atmósfera creada es de corte psicodélico y oriental, pura evolución hacia un viaje astral sin límites. Según el guitarrista y vocalista Ritzy Bryan:

«Share My Heat trata sobre la conexión y el amor. Ese amor profundo y desinteresado entre humanos es como una parte hermosa de nuestra existencia, pero también habla sobre nuestro amor inseparable por la naturaleza, por el mundo viviente y de nuestro parentesco con todo: plantas, animales, montañas y lagos. ¿Podemos reparar nuestra relación y aportar más reciprocidad, compasión y compañerismo a un mundo que nos da tanto?»

«The Hat es una contemplación de la vida y de la naturaleza implacable en la que te empuja hacia adelante. Siento que tus propios reflejos internos pueden adquirir una sensación como estar en el espacio, solo en la gravedad de tu propia incertidumbre, a la deriva y fuera de equilibrio, pero consciente de lo hermosa y extraordinaria que es la vida. Esta nueva canción tiene esa sensación de ser transportado, pero también de avanzar, un guiño al nuevo mosaico aperiódico que nunca se repite y a tu propia promesa de ‘nunca cometer el mismo error dos veces»

«Cut Your Face es un recordatorio para mí de que incluso en la timidez, cuando esa voz te dice que te escondas, lo que realmente quiero es una conexión profunda y auténtica. La única manera de satisfacer ese anhelo es ser vulnerable, desordenado e imperfecto… y la vida es aún más hermosa gracias a ello»

RITZY BRYAN

The Joy Formidable es una banda galesa, pero se encuentra afincada en Londres, Inglaterra. La banda está compuesta por Rhiannon «Ritzy» Bryan (voz principal, guitarra), Rhydian Dafydd (bajo, coros) y Matthew James Thomas (batería y percusión). La discografía de la banda consta de cinco álbumes de estudio, un álbum en vivo, tres obras extendidas y quince sencillos. Su EP debut, A Balloon Called Moaning , fue lanzado en diciembre de 2008, seguido de su álbum de estudio debut, The Big Roar (2011), que alcanzó el puesto 31 en la lista de álbumes del Reino Unido y produjo los sencillos Whirring y A Heavy Abacus, que se colocaron en las posiciones 7 y 25 de la lista de canciones alternativas de Estados Unidos, respectivamente. Su segundo álbum de estudio, Wolf’s Law, fue lanzado en 2013 y alcanzó el puesto 41 y 51 en la lista de álbumes del Reino Unido y el Billboard 200 de Estados Unidos. Su tercer álbum de estudio, Hitch se lanzó en 2016 y su cuarto álbum de estudio, AAARTH, en 2018. Su último álbum de estudio es Into the Blue (2021).