Sharon Osbourne aclara: el último concierto de Black Sabbath recaudó 11 millones, no 190

La despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en el concierto Back To The Beginning, celebrado en Villa Park (Birmingham) en julio de 2025, fue un evento cargado de emoción y simbolismo. Apenas tres semanas después, el legendario vocalista falleció, convirtiendo aquella noche en un testamento final de su carrera. Durante días circularon cifras desorbitadas sobre la recaudación benéfica del espectáculo: se habló de más de 190 millones de dólares, según un post de Tom Morello en Instagram. Sin embargo, Sharon Osbourne ha aclarado recientemente que la cifra real estuvo en torno a los 11 millones, destinados a Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice.

La confusión se debió a la rapidez con la que medios y redes amplificaron los números iniciales. En declaraciones recogidas por NME, Sharon subrayó que “nadie cobró un céntimo” y que todos los artistas invitados asumieron gastos de viaje y alojamiento por pura generosidad. El set fue breve pero histórico: cuatro canciones con la formación clásica —Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward—, que no tocaban juntos desde 2005. El propio Ozzy, consciente de la trascendencia, se despidió del público con un “es la última canción de nuestra vida, gracias desde el fondo de nuestros corazones”.

La prensa internacional coincidió en señalar el carácter irrepetible del evento, en el que vimos por última vez a Ozzy luchar contra sus problemas de salud en el escenario, pero aún capaz de transmitir la energía que definió su carrera. Más allá de las cifras, el concierto se convirtió en un acto de memoria colectiva: un último ritual de Sabbath en su ciudad natal, con un eco que resonará durante décadas.

La carrera de Ozzy Osbourne: del caos de Black Sabbath al reinado del metal

Hablar de Ozzy Osbourne es recorrer medio siglo de historia del rock. Nacido en Birmingham en 1948, se convirtió en la voz de Black Sabbath, banda que con su debut Black Sabbath (1970) y el inmediato Paranoid (1970) cimentó las bases del heavy metal. Canciones como Iron Man, War Pigs o Paranoid marcaron un antes y un después en la música pesada, con riffs oscuros de Tony Iommi y la voz inconfundible de Ozzy. Tras discos esenciales como Master of Reality (1971) y Vol. 4 (1972), el grupo se consolidó como pionero absoluto del género.

La salida de Ozzy en 1979 no fue un final, sino el inicio de otra leyenda. Su carrera solista arrancó con Blizzard of Ozz (1980), que incluía himnos como Crazy Train y Mr. Crowley. A lo largo de los años ochenta y noventa, el “Príncipe de las Tinieblas” publicó álbumes clave como Diary of a Madman (1981), No More Tears (1991) y Ozzmosis (1995), siempre rodeado de guitarristas virtuosos como Randy Rhoads, Zakk Wylde o Jake E. Lee. Su estilo mezclaba teatralidad, melodía y un instinto para el espectáculo que lo convirtió en icono cultural, incluso más allá de la música, gracias a su reality The Osbournes en los 2000.

En total, Ozzy lanzó más de una docena de discos en solitario, vendió millones de copias y mantuvo giras multitudinarias hasta que la salud lo obligó a retirarse. Su influencia se extiende desde el metal clásico hasta el nu metal y el hard rock contemporáneo. La combinación de su etapa con Sabbath y su carrera solista lo sitúa como uno de los artistas más influyentes de la música moderna, capaz de redefinir constantemente lo que significa ser una estrella del rock.

Black Sabbath: la banda que inventó el heavy metal

Black Sabbath no solo fue la plataforma inicial de Ozzy, sino el grupo que dio forma al heavy metal como género. Formados en Birmingham en 1968 bajo el nombre Earth, cambiaron pronto a Sabbath y lanzaron su debut homónimo en 1970. Con discos como Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath (1973), el cuarteto estableció un sonido caracterizado por riffs pesados, letras sombrías y atmósferas densas. La química entre Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward creó una estética que influenció a generaciones enteras de bandas, desde Metallica hasta Soundgarden.

Tras la salida de Ozzy, Sabbath vivió múltiples etapas con vocalistas como Ronnie James Dio, quien aportó su fuerza en Heaven and Hell (1980), considerado uno de los mejores discos del grupo. A lo largo de los años, la banda atravesó cambios de formación y estilos, pero siempre mantuvo su estatus como pioneros. En 2013, la reunión con Ozzy dio lugar a 13, un álbum que alcanzó el número uno en Reino Unido y Estados Unidos, demostrando que su legado seguía vivo.

La discografía de Sabbath es extensa y diversa, con más de 19 álbumes de estudio que abarcan desde el proto-metal de los setenta hasta el sonido más pulido de los noventa. Su impacto cultural es incalculable: no solo definieron el heavy metal, sino que inspiraron subgéneros enteros como el doom y el stoner. El último concierto de 2025 cerró un círculo iniciado más de cinco décadas atrás, confirmando que Sabbath no fue solo una banda, sino el origen de una forma de entender la música y la oscuridad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.