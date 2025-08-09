Sharon Osbourne desmiente los rumores de recaudación millonaria en el último concierto de Black Sabbath

Sharon Osbourne ha desmentido con firmeza las afirmaciones que aseguraban que el concierto de despedida de Black Sabbath, titulado Back To The Beginning y celebrado el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, recaudó 190 millones de dólares para caridad. En una entrevista con Pollstar, realizada días antes del fallecimiento de Ozzy Osbourne el 22 de julio, Sharon calificó estas cifras de “ridículas” y señaló que los cálculos reales tomarán al menos seis semanas, ya que aún se están contabilizando los gastos de las bandas participantes y las ventas de merchandising. “Vi en internet 140 millones, 160 millones… ¿de dónde sale esto?”, comentó, criticando la desinformación publicada por medios como Billboard.

El concierto, que reunió a la formación original de Black Sabbath (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward) por primera vez desde 2005, fue un evento histórico con fines benéficos para Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice. Tom Morello, director musical, había anunciado en Instagram una recaudación de 190 millones, pero Sharon aclaró que estas cifras eran prematuras y exageradas, generando expectativas irreales para las organizaciones benéficas. A pesar de la controversia, destacó el éxito emocional del evento, donde Ozzy expresó su sorpresa por el cariño recibido: “No tenía idea de que tanta gente me quisiera”. El concierto, con invitados como Metallica y Slayer, marcó un cierre inolvidable para la legendaria carrera de Black Sabbath.

La alegría por el éxito del evento se vio empañada semanas después por el fallecimiento de Ozzy Osbourne el 22 de julio de 2025, a los 76 años, debido a complicaciones relacionadas con su salud. Sharon, en un comunicado, expresó su dolor, pero también su gratitud por el legado de Ozzy, cuya última actuación en Back To The Beginning dejó una huella imborrable en los fans y en la historia del heavy metal.

Black Sabbath: Pioneros del heavy metal que marcaron la historia

Black Sabbath, formado en Birmingham en 1968 por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, revolucionó la música con su sonido oscuro y pesado, dando origen al heavy metal. Desde sus inicios en los clubes de su ciudad natal, la banda capturó la crudeza de la clase trabajadora británica, fusionando riffs pesados, letras introspectivas y una estética que desafiaba las normas. Su debut, Black Sabbath (1970), y el icónico Paranoid (1970), con himnos como War Pigs y Iron Man, establecieron un estándar para el género. A lo largo de los 70, discos como Master of Reality (1971), Vol. 4 (1972) y Sabbath Bloody Sabbath (1973) consolidaron su influencia, mientras que Sabotage (1975) mostró su versatilidad. Sin embargo, tensiones internas y problemas de adicciones llevaron a la salida de Ozzy en 1979, marcando el fin de su primera era dorada.

La banda continuó con vocalistas como Ronnie James Dio, quien brilló en Heaven and Hell (1980) y Mob Rules (1981), y otros como Ian Gillan y Tony Martin, aunque con resultados mixtos. A pesar de altibajos, la reunión con Ozzy en 1997 y el álbum 13 (2013) revitalizaron su legado. Su último concierto, Back To The Beginning (2025), reunió a la formación original, cerrando una carrera que abarca 19 álbumes de estudio y una influencia imborrable en bandas como Metallica y Slayer. Tras la muerte de Ozzy en 2025, Black Sabbath permanece como un pilar del rock, con un sonido que sigue resonando en generaciones.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.