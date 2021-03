Sharon Van Etten anuncia una nueva edición del doble LP de su álbum “Epic”

La cantante y compositora estadounidense Sharon Van Etten ha compartido el anuncio de una nueva edición por el aniversario de su álbum Epic, lanzado en 2010. Este doble LP incluirá versiones de artistas como IDLES, Courtney Barnett o Fiona Apple. La cantante también ha invitado a Lucinda Williams, Shamir y St. Panther a colaborar con versiones de canciones del álbum.

Recientemente se ha cumplido el décimo aniversario del álbum Epic de la artista y ha querido lanzar una nueva edición para celebrarlo. Esta edición única y especial tendrá el título Epic Ten y se publicará el próximo 16 de abril de forma digital y el 11 de junio en su formato físico a través de Ba Da Bing.

Para hacerles la espera más amena a sus fans, la compositora ya ha compartido el primero de los temas que incluirá el disco. Una versión de A Crime de Big Red Machine, el proyecto de Aaron Dessner de The National y Justin Vernon de Bon Iver.

En un comunicado de prensa Dessner comentaba “Sharon es una de mis compositoras favoritas y he tenido mucha suerte de poder colaborar con ella muchas veces a lo largo de los años. Grabar A Crime con Justin, más de 10 años después de que hicimos una cover de Love More en Music Now con mi hermano Bryce, y al pensar en todos nuestros recuerdos compartidos, se sintió como cerrar el círculo. Es un honor poder rendir homenaje a Sharon y sus increíbles canciones. Sentimos que la puerta debería estar a punto de caerse de las bisagras de esta versión y creo que suena así”.

Van Etten hablando sobre Epic Ten, afirmó que el álbum original de Epic “representa una encrucijada para mí como artista: pasar de becario a artista en Ba Da Bing, de cantante de folk solista a tocar con una banda por primera vez y comenzando a tocar en shows de gira donde la gente se presentaba”.

“Estoy asombrada por los artistas que querían participar en la celebración de mi aniversario y reedición, desde jóvenes músicos inspiradores hasta artistas que me tomaron bajo su protección, a quienes conocí en una gira y artistas a los que admiro desde que era una adolescente. Cada uno de estos artistas continúa influyendo en mi escritura y brindando un sentido de camaradería durante esta nueva era de compartir música” dijo la artista de Nueva Jersey.

Apunta esta fecha en el calendario: los próximos 16 y 17 de abril se proyectará un documental sobre la realización de Epic y un concierto especial que se transmitirá en directo de Van Etten y su banda.

Aquí os dejamos la lista completa de los títulos de las canciones que podremos encontrar en esta nueva edición del álbum:

1. ‘A Crime’ – Big Red Machine

2. ‘Peace Signs’ – IDLES

3. ‘Save Yourself’ – Lucinda Williams

4. ‘DsharpG’ – Shamir

5. ‘Don’t Do It’ – Courtney Barnett (ft. Vagabon)

6. ‘One Day’ – St. Panther

7. ‘Love More’ – Fiona Apple

Y aquí tenéis la primera de ellas: