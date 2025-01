Sharon Van Etten & The Attachment Theory lanzan «Trouble»: Una canción que desafía las relaciones

Sharon Van Etten & The Attachment Theory han lanzado su nuevo single Trouble, una canción atmosférica y reflexiva que forma parte de su próximo álbum homónimo, que saldrá el 7 de febrero a través de Jagjaguwar.

Trouble es una exploración profunda de las relaciones y las tensiones que surgen cuando las personas que amamos tienen puntos de vista opuestos. Según Sharon Van Etten, la canción trata sobre «la idea de tener que coexistir con personas que amas y que tienen creencias opuestas, no poder compartir partes profundas de ti mismo debido a las creencias de otra persona». La letra, que incluye frases como «No quiero perder tu amor contra tu voluntad», se canta con una voz etérea sobre una línea de bajo infecciosa de Devra Hoff, acompañada de sintetizadores exuberantes de Teeney Lieberson.

El grupo también ha compartido un video de una actuación en directo de Trouble, grabado en los Church Studios en Crouch End, al norte de Londres. Este lanzamiento sigue a los singles de 2024 Afterlife y Southern Life (What It Must Be Like). La banda realizará tres conciertos en el Reino Unido en marzo, seguidos de una gira por América del Norte en primavera.

Sharon Van Etten ha sido una figura prominente en la escena indie desde su debut en 2009 con Because I Was in Love. Su sexto álbum de estudio, We’ve Been Going About This All Wrong, lanzado en mayo de 2022, consolidó su reputación como una de las voces más sinceras y emotivas de su generación. En 2023, compartió Quiet Eyes de la banda sonora de Past Lives y el single coescrito con Courtney Barnett, Close To You. La nueva formación de Sharon Van Etten & The Attachment Theory incluye a Jorge Balbi (batería, máquinas), Devra Hoff (bajo, voces) y Teeney Lieberson (sintetizador, piano, guitarra, voces).

