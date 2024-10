Sharon Van Etten & The Attachment Theory: Nuevo Álbum y Gira Europea en 2025

Sharon Van Etten ha anunciado nueva música. Bajo el nombre de Sharon Van Etten & the Attachment Theory, la cantante y su banda lanzarán su álbum debut homónimo el 7 de febrero a través de Jagjaguwar. El primer sencillo, Afterlife, ya está disponible con un video que muestra a Van Etten con un estilo gótico romántico.

El álbum fue creado en colaboración con sus compañeros de banda: el percusionista Jorge Balbi, la bajista Devra Hoff y la multiinstrumentista Teeny Lieberson y ha sido producido por Marta Salogni, colaboradora de Björk y Bon Iver.

En 2025, Sharon Van Etten & the Attachment Theory realizará una gira por Europa, con Nabihah Iqbal como telonera. ¡No te pierdas esta oportunidad de verlos en vivo!

