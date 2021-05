Sharon Van Etten versiona el “Some Things Last A Long Time” de Daniel Johnston

Por si no fuese poco con el lanzamiento de la reedición de su disco Epic junto a numerosos artistas, Sharon Van Etten sigue dándonos interesante material que disfrutar, ahora con el lanzamiento oficial de su versión de Some Things Last A Long Time de Daniel Johnston.

La canción pudo ser escuchada por primera vez en Feels Good Man, el documental sobre el creador de Pepe The Frog que se estrenó el año pasado.

A lo largo de los años, han sido numerosos los artistas que han versionado ésta y otras canciones del recordado artista, que murió en septiembre de 2019 de un ataque cardíaco a los 58 años.

Os dejamos con la versión de Van Etten a continuación: